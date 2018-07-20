|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Августа, 00:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР "Хабаровск"
При этом стоимость строительно-монтажных работ составит более 32 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Максимальная нагрузка создаваемой сети газоснабжения составит 9243 м3/ч, что позволит в полной мере обеспечить текущие потребности резидентов в газе. Блочный пункт редуцирования газовщики установят в районе границы земельного участка резидента ТОР «Хабаровск» - ООО «Хабаровский трубный завод», которое и будет являться основным потребителем голубого топлива. В октябре текущего года, к началу отопительного сезона, газопровод будет введен в эксплуатацию и запитает новую блочно-модульную котельную производителя полиэтиленовых труб.
В свою очередь продолжается газификация площадки «Парус» в Комсомольск-на-Амуре. Здесь в рамках договора на технологическое присоединение к сетям газораспределения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», «Газпром газораспределение ДВ» необходимо построить газопровод протяженностью 8,6 км. Сметная стоимость строительства – 183,5 млн рублей. Работы начались в марте 2018 года. На сегодняшний день смонтировано более 50 процентов газопровода. Завершить строительство планируют в третьем квартале этого года.
По информации Корпорации развития Дальнего Востока, территории опережающего развития обеспечивают инфраструктурой с учетом заявок резидентов. Уже заключены договоры по обеспечению площадок водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы.
- Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР "Хабаровск"
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Шпорт рассказал о том, каким ему видится образ будущего Хабаровского края
- Новое село в Хабаровском крае обретает реальные черты
- В Хабаровском крае инфляция в июле снизилась на 0,5 процента
- Резидент ТОР "Николаевск" завершает первый этап строительства и разработки золоторудного месторождения
- Резиденты СПВ Совгавани и Ванино предлагают модернизировать аэропорт Май-Гатка
- В Хабаровском крае начались работы по строительству ЛЭП для ТОР "Николаевск"
- Планы освоения Большого Уссурийского острова обсудили на Амурском экономическом форуме
- Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.