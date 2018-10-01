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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае ключевым направлением станет решение социальных проблем
20 октября Хабаровскому краю исполнилось 80 лет со дня образования. Накануне юбилейной даты в краевой столице прошло торжественное собрание, на которое были приглашены делегации из муниципальных районов, представители федеральных и краевых органов власти, военное командование, руководство правоохранительных органов и силовых структур, ветераны и участники боевых действий, общественники, представители конфессий, зарубежные гости, сообщили журналу" Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
С юбилеем жителей Хабаровского края поздравил губернатор Сергей Фургал. В своем обращении он обозначил основные векторы в работе региональных властей, задачи по развитию экономики и социальной сферы. Глава края подчеркнул, что ключевым направлением на ближайшую перспективу станет решение социальных проблем. В 2019 году из бюджета региона на эти цели направят 56 млрд рублей.
- Это большие деньги, но мы их нашли, - сказал Сергей Фургал. - Все социальные направления будут профинансированы в полном объеме. Ни одна социальная программа не будет ликвидирована. И наша с вами главная задача – сделать так, чтобы жизнь в регионе улучшилась.
С января 2019 года на четверть увеличится размер краевого материнского капитала. Уже сейчас в регионе удвоена сумма компенсаций на проезд для льготников.
- Мы не меняем своего решения и вернем в следующем году социальные проездные на общественный транспорт. Понимаем, что это очень затратно, но это очень важная мера поддержки для наших людей, - отметил Сергей Фургал.
Новыми точками роста, по мнению губернатора, должны стать сельские территории, которые сейчас сильно отстают от городов. Там будут создаваться рабочие места и реализовываться проекты по созданию социальной инфраструктуры.
- Без улучшения жизни на селе у нас не получится выполнить майские указы Президента, мы не поднимем благосостояние людей, не остановим отток населения. Нужно создавать комфортные условия для проживания. Мы будем развивать сельские территории, особое внимание уделим медицине и образованию, - сказал Сергей Фургал.
Предпринимательское сообщество Сергей Фургал заверил, что в регионе обеспечат условия для развития бизнеса. Любая компания получит «зеленый свет», если зарегистрируется в Хабаровском крае и здесь же будет платить налоги.
- В крае продолжается развитие ТОСЭР, режима Свободного порта, программы «Дальневосточный гектар». В этом свете очень важно предоставить бизнесу свободный доступ на рынки финансирования, выгодные условия кредитования. Мы этим занимаемся, - отметил Сергей Фургал.
Глава региона отметил, что ждет ответных действий и со стороны бизнес-сообщества. Предприниматели не должны забывать и о социальной ответственности.
- Коммерческие интересы не должны ущемлять права людей. Я говорю о ситуации с обманутыми дольщиками. Эту проблему мы держим на особом контроле. К декабрю этого года должны быть сданы как минимум два многоквартирных дома бывшего «Дальспецстроя» и один дом муниципального застройщика – на улице Алексеевской. Кроме того, мы будем помогать обманутым вкладчикам банков, - отметил глава региона.
Отдельное внимание Сергей Фургал уделил медицине. По его словам, необходимо активно развивать первичное звено. Люди должны своевременно получать высококвалифицированную медицинскую помощь и бесплатно.
- Сегодня в сфере медицины мы реализуем крупные и затратные проекты. Недавно достигли договоренности с Минздравом Российской Федерации о том, что получим финансирование на строительство нового детского инфекционного корпуса при детской краевой больнице в Хабаровске. Защита проекта в следующем году. Также в правительстве края работает группа специалистов над проектом строительства центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске, - сообщил губернатор.
В своей речи Сергей Фургал также затронул темы подготовки кадров, развития образования, молодежной политики, спорта и многие другие вопросы, от которых напрямую зависит будущее Хабаровского края.
После выступления прошла церемония награждения. Сергей Фургал вручил лучшим представителям трудовых коллективов государственные награды, благодарности Президента РФ, благодарственные письма заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО, а также почетные знаки «Родительская слава Хабаровского края», «Почетный гражданин Хабаровского края», «Материнская слава» и «Заслуженный ветеран».
Автор фото - Вячеслав Реутов
- В Хабаровском крае ключевым направлением станет решение социальных проблем
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