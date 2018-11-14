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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Ноября, 17:33 |
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На инфраструктуру ТОСЭР Хабаровского края дополнительно выделено 1,5 млрд рублей
. Дополнительные средства в размере 1,5 млрд рублей выделены на создание объектов инфраструктуры ТОСЭР "Хабаровск" и ТОСЭР "Комсомольск". Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Согласно документу финансирование ТОСЭР «Хабаровск» увеличено на 1,03 млрд рублей. Средства направят на создание инфраструктуры площадки «Ракитное». Это строительство сетей ливневой канализации, автодороги, организация газоснабжения. В ТОСЭР «Комсомольск» дополнительные 472 млн рублей федеральных средств пойдут на обустройство площадок «Парус» и «Холдоми». Там запланированы работы по водоснабжению, водоотведению, строительству дорог и ливневых канализаций, проведению сетей связи и газоснабжения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Напомним, в Хабаровском крае создано три территории опережающего социально-экономического развития – «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск». Всего зарегистрировано 64 резидента с общим объемом заявленных инвестиций в 117,5 млд рублей. На развивающихся предприятиях будет создано около 9 тысяч рабочих мест.
Отметим, кроме Хабаровского края средства федерального бюджета получат еще пять дальневосточных территорий опережающего развития. Общее финансирование составит более 13 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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