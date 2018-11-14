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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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В Хабаровском крае площадь зимних теплиц увеличат в четыре раза
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил комплекс по выращиванию зелени. Предприниматель Виктор Бутков в поселке Бычиха три года занимается тепличным хозяйством. За это время он приобрел необходимое оборудование и расширил производство, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В теплице выращивают 15 видов культур: руккола, петрушка, базилик, мята и многое другое. В планах на этот год – 260 тонн продукции. 70% овощей поставляется на внутренний рынок края, остальное - в соседние регионы.
Сергей Фургал отметил, что сегодня для таких сельхозпроизводителей в крае существует более 30 видов поддержки. Однако не все из них дают ожидаемый эффект, поэтому сейчас краевые власти пересматривают основные направления поддержки аграриев.
– Наша первостепенная задача - создать условия для развития таких хозяйств. Порой бывает неприятно слышать, что другие регионы Дальнего Востока увеличивают объемы сельхозпроизводства, повышая самообеспеченность мясом, молоком и овощной продукцией. А что Хабаровский край? Свою потребность в овощах мы закрываем на треть. Остальное завозим из других территорий. Эту ситуацию необходимо менять, - сказал Сергей Фургал.
По данным краевого минсельхоза, потребность региона в тепличных овощах составляет 20 тыс. тонн в год. Сегодня здесь выращивается около 4 тыс. тонн, в том числе на площадях зимних тепличных комплексов. Этим занимаются «Джей Джи Си Эвергрин», «Аграрные технологии будущего», «АПК Восток» и предприниматель Виктор Бутков. Площадь таких теплиц 7,25 гектаров.
За счет дополнительной поддержки в течение нескольких лет краевые власти планируют увеличить площадь зимних теплиц в четыре раза. Это позволит повысить самообеспеченность региона тепличными овощами до 70%.
В рамках рабочей поездки губернатор также посетил крестьянско-фермерское хозяйство Николая Скалюка. Предприниматель на средства гранта на базе бывшего Краснореченского совхоза реконструировал животноводческий комплекс на 70 коров. В планах строительство еще двух корпусов и увеличение поголовья.
Для обеспечения кормами дополнительно потребуется 1,2 тыс. гектаров земель. Сергей Фургал поручил решить этот вопрос краевому минсельхозу совместно с администрацией района.
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