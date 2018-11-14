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В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"

Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника

На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в краевой Устав. Документом предусматривается соласование депутатами зампредов и министров в правительстве Хабаровского края, а также возможность выражения недоверия уже действующим чиновникам.

За проголосовало 24, 3 «против» и 4 «воздержались». В поддержку законопроекта отдали голоса фракции «ЕР» и «КПРФ», против – фракция ЛДПР.

Представившая законопроект председатель профильного комитета думы Татьяна Мовчан подчеркнула, что подобная норма действует в 54 субъектах РФ, а на Дальнем Востоке только две территории не приняли ее - Хабаровский край и ЕАО. В этих субъектах губернаторы всеми силами пытаются сохранить суверенность исполнительной власти.

По мнению Т. Мовчан, утрата в 2013 году этой нормы в Уставе Хабаровского края сыграла злую шутку с губернатором Вячеславом Шпортом, инициировавшим ее. По словам депутата, в правительстве после этого началась настоящая чехарда с назначением высших чиновников, которая ни к чему хорошему в результате не привела.

Нынешний губернатор, по ее мнению, повторяет ошибку предшественника. Никто не отбирает власть у Фургала,  отметила Т. Мовчан, депутаты таким образом хотят гарантировать стабильность  исполнительной власти.

Депутат-коммунист Виктор Постников подчеркнул, что фракция КПРФ в Закдуме "давно мечтала" восстановить эту норму. По его словам, даже если бы губернатором был коммунист, они бы все равно настаивали на этом.

По его словам, при Шпорте и фракция ЛДПР выступала за введение ограничений полномочий губернатора, однако прикусила язык, когда им стал Сергей Фургал. "А если завтра губернатором станет еще кто-то, ЛДПР снова займет прежнюю позицию?, - задался вопросом представитель фракции КПРФ.

Политический проституизм, по его мнению, в этом случае играет плохую службу для жителей Хабаровского края. "Этим решением, - заявил депутат, - мы создаем систему сдерживаний и противовесов, необходимую для нормального функционирования любой власти".

Депутат от ЛДПР заявил, что "ЭТА"  дума не легитимна решать такой вопрос, и надо дождаться перевыборов. А представители правительства края предоставили отрицательное заключение на законопроект за подписью губернатора Сергея Фургала и выступили категорически против предложенной нормы.

Олег КУЛЬГИН. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Фургал  депутаты  Хабаровск  губернатор 


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