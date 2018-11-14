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Четверг| 22 Ноября, 14:40 |
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В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в краевой Устав. Документом предусматривается соласование депутатами зампредов и министров в правительстве Хабаровского края, а также возможность выражения недоверия уже действующим чиновникам.
За проголосовало 24, 3 «против» и 4 «воздержались». В поддержку законопроекта отдали голоса фракции «ЕР» и «КПРФ», против – фракция ЛДПР.
Представившая законопроект председатель профильного комитета думы Татьяна Мовчан подчеркнула, что подобная норма действует в 54 субъектах РФ, а на Дальнем Востоке только две территории не приняли ее - Хабаровский край и ЕАО. В этих субъектах губернаторы всеми силами пытаются сохранить суверенность исполнительной власти.
По мнению Т. Мовчан, утрата в 2013 году этой нормы в Уставе Хабаровского края сыграла злую шутку с губернатором Вячеславом Шпортом, инициировавшим ее. По словам депутата, в правительстве после этого началась настоящая чехарда с назначением высших чиновников, которая ни к чему хорошему в результате не привела.
Нынешний губернатор, по ее мнению, повторяет ошибку предшественника. Никто не отбирает власть у Фургала, отметила Т. Мовчан, депутаты таким образом хотят гарантировать стабильность исполнительной власти.
Депутат-коммунист Виктор Постников подчеркнул, что фракция КПРФ в Закдуме "давно мечтала" восстановить эту норму. По его словам, даже если бы губернатором был коммунист, они бы все равно настаивали на этом.
По его словам, при Шпорте и фракция ЛДПР выступала за введение ограничений полномочий губернатора, однако прикусила язык, когда им стал Сергей Фургал. "А если завтра губернатором станет еще кто-то, ЛДПР снова займет прежнюю позицию?, - задался вопросом представитель фракции КПРФ.
Политический проституизм, по его мнению, в этом случае играет плохую службу для жителей Хабаровского края. "Этим решением, - заявил депутат, - мы создаем систему сдерживаний и противовесов, необходимую для нормального функционирования любой власти".
Депутат от ЛДПР заявил, что "ЭТА" дума не легитимна решать такой вопрос, и надо дождаться перевыборов. А представители правительства края предоставили отрицательное заключение на законопроект за подписью губернатора Сергея Фургала и выступили категорически против предложенной нормы.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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