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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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Депутаты урезали зарплату главе Хабаровского района
Они урезали зарплаты главе района и спикеру районного Собрания.
Правда, надо отдать должное главе муниципатитета Денису Удоду, с предложением о сокращении зарплаты выступил он сам.
На заседании районного Собрания он объяснил народным депутатам такой неожиданный шаг со стороны чиновника. «Нужно экономить во всем, а начинать необходимо с себя», - объявил глава района.
На очередном заседании районного Собрания был рассмотрен проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении. Информацию об основных параметрах главного финансового документа представила начальник финансового управления администрации Оксана Гусева. Бюджет на предстоящий год будет сложным, но сохранит свою социальную направленность.
Доходы бюджета прогнозируются в сумме 2,553 миллиарда рублей, расходы – 2,593 миллиарда. Продолжится финансирование 22 муниципальных программ, направленных на повышение качества жизни населения, развитие экономики района, повышение эффективности муниципального управления. Депутаты приняли проект районного бюджета в первом чтении.
Также они утвердили изменения в решение Собрания депутатов «О денежном содержании», проголосовав за снижение зарплат главы района и председателя представительного органа на 10%.
Олег КУЛЬГИН.
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