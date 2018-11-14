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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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В Хабаровском крае под снос попали 53 тыс. кв. метров аварийного жилья
По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, в рамках программы будут переселены в новые квартиры жилья 53 тысяч квадратных метра аварийного жилья в регионе.
Фонд содействия реформированию ЖКХ, основным направлением деятельности которого являлось переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в этом году должен был завершить свою деятельность. Однако, его работу федеральные депутаты решили продлить вплоть до 2026 года.
Законопроектом уточняется, что к аварийному жилищному фонду будут относиться жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми на 1 января 2017 года. Кроме того, уточняются сроки выполнения обязательства субъектов РФ обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2025 года.
По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, после 1 января 2012 года в регионе аварийными признали 350 домов. Переселения ждут 7199 человек.
- Необходимо будет обеспечить депутатский и общественный контроль за расселением аварийного жилищного фонда. Граждане, которых будут переселять из аварийных домов, должны получить достойные условия жизни, чтобы их положение дел не было ухудшено, - прокомментировал ситуациию депутат Годумы Борис ГЛАДКИХ.
Также по предварительным данным, в регионе есть еще 587 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Эти дома пока не признаны аварийными, но по своим характеристикам вполне могут войти в их число. Некоторые из них необходимо также включать в программу расселения за счет фонда, считает депутат.
Олег КУЛЬГИН.
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