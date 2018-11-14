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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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Хабаровский Минпромтранс взошел на федеральный "Проектный Олимп"
Победителем в номинации "Система управления проектной деятельности в органах государственной власти, курирующих вопросы промышленности и торговли" признано министерство промышленности и транспорта Хабаровского края. Диплом "Проектного Олимпа" из рук директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексея Ученова получил первый заместитель министра промышленности и транспорта края Сергей Шереметов.
Второе место присуждено департаменту промышленной политики правительства Краснодарского края, третье – Департаменту экономического развития правительства Белгородской области.
- Роль отраслевых департаментов, министерств и ведомств, отвечающих за промышленное развитие субъектов, крайне высока, учитывая те амбициозные задачи, которые поставлены майским указом Президента страны перед промышленностью, - подчеркнул в поздравительном слове руководитель отраслевого департамента Минпромторга России. - Со всеми коллегами выстроены коммуникации, на постоянной основе работает федеральная практика применения проектного управления, и сегодняшние победы – это результат нашей совместной работы.
Министерство промышленности и транспорта края впервые приняло участие в этом конкурсе, хотя активно внедряет новые формы управления.
В этом году совместно с Минпромторгом России разработан первый в России ведомственный проект по развитию промышленности в г. Комсомольске-на-Амуре. Министерство участвует в реализации краевых проектов по экономическому росту обрабатывающих производств, комплексному социально-экономическому развитию г. Комсомольска-на-Амуре, является исполнителем мероприятий в пяти других проектах.
- Для нас на Дальнем Востоке вопрос эффективности всегда имел особую важность. Мало кто будет спорить, что здесь всегда работали больше всех, но работающая как часы система проектного управления - это больше о том, как не сколько работать, а как эффективно это делать - гарантированно получить запланированный результат, в условиях жестких ограничений и с максимальной результативностью, - комментирует Александр Селин, начальник отдела проектной деятельности министерства промышленности и транспорта края.
Напомним, конкурс "Проектный Олимп" проводится в стране в пятый раз. Одной из главных целей его является повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наибольшее влияние на развитие экономики.
Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края является органом исполнительной власти, реализующим государственную политику развития базовых отраслей Хабаровского края – промышленности, транспорта, дорожного хозяйства. В 2017 году в бюджет края по направлениям деятельности министерства поступило более 17 млрд. рублей, доля промышленности и транспорта края в валом региональном продукте составляет более 22 процентов.
Олег КУЛЬГИН.
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