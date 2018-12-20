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Скоростная трасса соединит Хабаровск и Приморье к октябрю
Все работы идут по графику. Протяженность участка трассы "Уссури" составила 24 км, а общая стоимость работ - 10,2 млрд рублей.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проинспектировал строительство автодороги "Уссури" и встретился с руководством подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток".
Участок трассы «Уссури» реконструирует межрегиональная дирекция Федерального дорожного агентства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Строительство идет по графику. Сдача запланирована на октябрь этого года. После окончания строительства трасса будет соединяться с автомобильной дорогой «Обход г. Хабаровска», - сказал главный инженер ФКУ ДСД «Дальний Восток» Виктор Тимонов.
После реконструкции траса будет скоростной с 4-полосным движением. Встречные потоки разделит барьерное ограждение, что снизит уровень аварийности. Также на трассе сейчас идет строительство 3 транспортных развязок, 2 мостов и 4 путепроводов. Также в проект включено возведение 7 металлических гофрированных арочных конструкций для беспрепятственной миграции животных, поскольку частично участок проходит по Большехехцирскому заповеднику.
- Хорошая дорога, вопросов нет. По ней обеспечивается автобусное и автомобильное сообщение между населенными пунктами Хабаровского и Приморского краев. Я думаю, что уже в следующий весенне-летний сезон жители края оценят преимущества новой трассы. Более того, вырастет скорость потока, что позитивно скажется на логистике, - отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
При реконструкции участок автомобильной трассы «Уссури» было решено проложить заново в другом месте, так как почти 9 км трассы проходило через населенные пункты – село Сосновку и поселок Корфовский. При реконструкции под снос попадало почти 4 тысячи дачных домов. После проведения общественных слушаний было решено перенести участок дороги в обход всех населенных пунктов и дачных угодий.
Напомним, реконструкция автотрассы началась в 2013 году. Протяженность участка составила 24 км, а общая стоимость работ - 10,2 млрд рублей. Автодорога имеет статус федерального значения и является крупнейшей магистралью Дальнего Востока.
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24 километра 6 лет и 10 миллиардов???????
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