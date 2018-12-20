|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 23 Января, 14:56 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бывший замдиректора хабаровского МУПа осужден за крупную растрату бюджетных средств
Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафам на общую сумму 3,4 млн рублей.
Приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора МУП г. Хабаровска «Водоканал» вынес Центральный районный суд г. Хабаровска. Также с осужденного суд взыскал в пользу МУП «Водоканал» и администрации г. Хабаровска сумму причиненного ущерба в размере более 164,5 млн рублей.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы), п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершениям им преступления).
В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, наложен арест на имущество осужденного – автомобиль, наличные денежные средства, на денежные средства по договорам страхования жизни и другое имущество. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в прокуратуре Хабаровского края.
По информации следственного комитета, бывший заместитель муниципального предприятия в ходе следствия мужчина дал признательные показания, заключил досудебное соглашение и рассказал детали совершения преступлений.
В 2010-2011 годах осужденный месте с руководством предприятия принял участие в растрате денежных средств в ходе закупки комплектов оборудования, необходимого для строительства объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в городе Хабаровске». Предприятие заплатило за партию оборудования 254 миллиона рублей, хотя на самом дело оно стоило всего 110 миллионов рублей. За это мошенники получили от представителя предпринимателя, который поставил оборудование, коммерческий подкуп в размере 28 миллионов рублей.
В 2012 - 2013 годах осужденный принял участие в очередной растрате при закупке 36 комплектов насосного оборудования по завышенной цене. За оборудование коммерческой организации были перечислены 31 миллион рублей (при рыночной стоимости 11 миллионов рублей). В марте 2017 года злоумышленник, используя схемы страхования, легализовал свыше 57 миллионов рублей, полученных в результате своей преступной деятельности.
Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю. Следственным отделом по расследованию особо важных дел продолжается расследование масштабного уголовного дела по фактам совершения преступлений на предприятии «Водоканал».
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Скоростная трасса соединит Хабаровск и Приморье к октябрю
- Бывший замдиректора хабаровского МУПа осужден за крупную растрату бюджетных средств
- В Хабаровском крае из одного министерства сделают два
- В Хабаровске планируют открыть Центр компетенций по развитию городской среды
- Китай открыл дальневосточникам доступ к документам "Харбинской Россики"
- Жители Хабаровского края накопили 233 млрд рублей
- На предприятиях Хабаровского края ожидаются массовые сокращения персонала
- Международный аэропорт Хабаровск за год обслужил 2 млн 142 тысячи пассажиров
- В Хабаровском крае установлен рекорд золотодобычи
- В ТОСЭР "Комсомольск" завод металлоконструкций запустит производство в конце года
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.