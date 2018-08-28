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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:13 |
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В Хабаровске состоится специализированная выставка лесопромышленного комплекса
21–24 апреля в Хабаровске (легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина) откроются выставки «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток», «ДальЭкспоМебель. Фурнитура. Интерьер», «Коттедж. Загородный дом. Недвижимость», «Мой сад – мое богатство».
Специализированная выставка лесопромышленного комплекса включает в себя весь спектр направлений деятельности отрасли от посадки, вырубки до глубокой переработки древесины, производства пиломатериала, деревянного домостроения, мебельной промышленности. Эта выставка является традиционным местом встреч представителей бизнеса, науки и власти региона и широко представляет технологии, машины, оборудование и инструмент для лесозаготовки, биоэнергетики, деревообрабатывающей, строительной и мебельной индустрии.
С целью максимального охвата аудитории и привлечения на выставку дополнительных специалистов, в рамках выставки пройдут отраслевые конференции, семинары, презентации и конкурсы. Таким образом, у посетителей выставки будет возможность в одном месте увидеть практически весь процесс «превращения», начиная с комплекса мероприятий по заготовке и обработке древесины и заканчивая выпуском конечного продукта – мебели или деревянного дома. А также быть в курсе последних разработок, обсудить проблемы и перспективы развития отрасли.
Выставочная экспозиция располагается на двух площадках: 3000 кв.м. выставочного зала и 1200 кв.м. уличной экспозиции. Традиционно, в выставке принимают участие более 200 компаний из различных регионов страны и зарубежья. Уникальная география участников является отличительной особенностью данного выставочного проекта. В этом году манеж распахнет свои двери для представителей малого и среднего бизнеса из городов Дальневосточного региона – Хабаровск, Владивосток, Находка, Дальнереченск, Комсомольск, Благовещенск, Биробиджан, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и др. Поддерживая международный статус выставки, новейшие разработки представят предприятия из Финляндии, Эстонии, Латвии, Словении, Литвы, Австрии, Германии, Швеции, Японии, Китая, Кореи.
Основную часть экспозиции «ДальЭкспоМебель» составят компании, представляющие фурнитуру и комплектующие для производства мебели, и как конечный продукт – саму мебель, современную и комфортную, мягкую и корпусную для дома и офиса. Дополнит экспозицию сравнительно новый раздел «Интерьер», в рамках которого будут продемонстрированы решения использования света и текстиля в интерьере, стекло в интерьере, коллекционные обои, декор и многое другое. Все это великолепие помогает воплотить самые смелые архитектурные и дизайнерские идеи как профессионалам, так и всем, кто занят обустройством своего жилища.
Активный загородный сезон начинается с приходом весны. Популярность малоэтажного домостроения в регионе набирает обороты с каждым годом. Из каких материалов лучше построить дом, какими инженерными коммуникациями оснастить, какой интерьер предпочтительнее, где и на чем можно сэкономить??? Этим и многим другим вопросам посвящено направление выставки «КОТТЕДЖ. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ». Данный проект демонстрирует достижения и возможности отечественных и зарубежных производителей современных технологий строительства домов малой этажности, материалы и услуги, необходимые для возведения и отделки объектов загородной недвижимости, их инженерного обеспечения и безопасности, новые идеи ландшафтной архитектуры, проекты комплексной и индивидуальной застройки.
Раздел выставки «Мой сад – мое богатство» предложит садоводам огромный выбор товаров и услуг для полноценной подготовки к новому дачному сезону: посадочный материал, инструменты и средства малой механизации, удобрения и стимуляторы роста, спецодежда и многое другое.
В уличной экспозиции будет продемонстрирована работа лесозаготовительной техники, лесопильных станков, средств малой механизации, также будут представлены постройки с использованием современных технологий – дома, бани, теплицы, ограждения и пр.
В рамках деловой программы выставки состоится II Дальневосточный Международный Лесопромышленный Конгресс. В программе данного мероприятия предполагается вынести на обсуждение следующие темы: лесное хозяйство, лесозаготовка и торговля лесоматериалами, биоэнергетика, мебельное производство, инвестиции, лесопиление, домостроение и строительные древесинные материалы. Для специалистов строительной отрасли и всех заинтересованных в постройке малоэтажного дома пройдет СЕМИНАР "Современные технологии в малоэтажном строительстве «Теплоэффективный дом».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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