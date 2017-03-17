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В Хабаровском крае добыча олова выросла почти в два раза
Как сообщил начальник управления недропользования минприроды края Николай Ищук, реализация программы позволила приступить к модернизации предприятий отрасли, повысить производительность труда, увеличить объем добычи полезных ископаемых и проводить активную геологоразведку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По его словам, за два года в горнодобывающую отрасль региона инвестировано 16 млрд рублей. В результате горно-обогатительный комбинат «Белая Гора» превысил проектную величину по переработке руды более чем на 10%. АО «Полиметалл» на год раньше запланированного срока ввел в эксплуатацию новый горно-обогатительный комбинат на месторождении Светлое в Охотском муниципальном районе. На ООО «Амур Золото» была восстановлена и запущена в работу золотоизвлекательная фабрика «Юбилейная». Начато освоение золоторудного месторождения Перевальное в Аяно-Майском муниципальном районе. Запуск горно-обогатительного комбината там запланирован на IV квартал 2017 года.
В итоге, предусмотренные программой показатели по добыче золота, серебра и олова были перевыполнены на 5-20%. Особо значительное увеличение произошло в добыче олова. Почти в два раза за два года. В 2,3 раза увеличились поступления в бюджет края. В 2016 году они составили 7,2 млрд. рублей, что в 2 раза больше чем в 2014.
Помимо этого, меры также были направлены на повышение эффективности геологоразведочных работ. Инвестиции в это направление составили 3 млрд рублей. Проведенные работы позволили увеличить обеспеченность отрасли запасами золота с 10 лет до 34.
Как отметил первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв, задачи, которые стоят перед отраслью, важно решать в постоянном диалоге с горнопромышленниками, помогая им добиваться результата. Важно не допустить снижения налоговых поступлений в бюджет и сохранить положительную динамику основных показателей.
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