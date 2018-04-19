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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Апреля, 19:48 |
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На Хабаровской ТЭЦ-3 в ремонт выведен энергоблок №2
За этот период энергетики заменят 15 кубов воздухоподогревателей весом в среднем 10 тонн каждый, а также частично заменят трубки сетевого подогревателя. На обновление оборудования филиал планирует направить более 90 млн рублей.
- Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-19 годов, – комментирует главный инженер Хабаровской ТЭЦ-3 Владимир Кузема. – Своевременный ремонт энергоблоков позволяет улучшить технико-экономические показатели агрегатов, снизить удельные расходы топлива, повысить надежность эксплуатации оборудования, а значит, повысить надежность энергоснабжения Краснофлотского, Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска.
Осенью 2018 года на Хабаровской ТЭЦ-1 запланирован капитальный ремонт генератора энергоблока №4. Основные работы на этом объекте – контроль металла бандажных колец.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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