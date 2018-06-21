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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Строительство сахарного завода в Хабаровском крае начнется уже в этом году
Российская делегация во главе с вице-премьером Юрием Трутневым побывала с рабочей поездкой в Республике Сингапур. Здесь прошли переговоры с крупными компаниями, заинтересованными в инвестициях в российский Дальний Восток, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
В частности, состоялась встреча с руководством таиландской компании Sutech, которая планирует построить завод по производству сахара в Хабаровском крае. Производство появится в Советской Гавани. Проектная мощность будущего предприятия составит 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Завод будет перерабатывать сырец, поставляемый из Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, а также работать и с российским сырьем. Также инвесторы намерены наладить глубокую переработку тростникового сахара-сырца, который может использоваться в химической и медицинской промышленности, животноводстве, косметологии. Продукция будет реализовываться в российских регионах, странах СНГ и в Китае.
Как отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, проект находится в очень высокой стадии готовности.
"Уже есть практически проект в чертежах, есть бизнес-план и стартовать можно уже в этом году. Все, что касается края, мы решили, земля отведена, документы подписаны, приходи и строй. Более того, мы подаем заявку на присвоение территории, где будет производство, статуса ТОСЭР. Пока в стадии решения ряд вопросов, связанных налоговым и таможенным регулированием", - отметил Вячеслав Шпорт.
Как пояснил вице-премьер Юрий Трутнев, речь идет о в первую очередь об обнулении ввозных пошлин на сахарный тростник
"Инвесторы ставят вопрос очень принципиально, они не хотят платить пошлину на ввозимый сахарный тростник. Этот вопрос необходимо проработать с Минсельхозом России", - сказал Трутнев.
Он не исключил, что обнуление пошлины может произойти только для предприятий Дальнего Востока, где сахарный тростник и сахарная свекла не производятся. Кроме того, по его словам, можно обсудить и возможность дифференциации этой пошлины.
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