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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 24 Мая, 07:42 |
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В Хабаровске проверили чистоту воздуха
Проверка проводилась административным органом по факту обращений АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» о производстве двух залповых выбросов газа в атмосферу (по запаху одорант меркаптан) с территории АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», один из которых, по сведениям заявителя, производился в 2 часа ночи.
С февраля 2017 г. на территории газонаполнительной станции (ГНС) газовой компании были проведены многочисленные внеплановые проверки и.о. прокурора Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры, представителей Ростехнадзора и Росприроднадзора с привлечением специалистов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды для осуществления квалифицированного забора и анализа проб воздуха на предмет содержания опасных соединений и превышения предельно допустимых концентраций пропан-бутана.
Заключения и справки по итогам проведенных проверок подтверждают, что утечек СУГ и превышения ПДК по пропан-бутану в воздухе на территории компании зафиксировано не было.
«Аварий и инцидентов на территории ГНС в 2017 году не было. Непонятно о каких залповых выбросах может идти речь, если на ночь процесс наполнения баллонов газом останавливается», - говорит Андрей Лобанов, заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток. При этом единственным нерешенным пока вопросом со стороны надзорных органов к нашей компании по-прежнему является факт включения трубы диаметром 57 мм в разрешительную документацию.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ведет работу по включению неучтенного организованного источника выбросов в разрешительную документацию. До конца 2016 года необходимости во включении свечи в разрешение Росприроднадзора не возникало, т.к. газовая компания осуществляла сброс паровой фазы СУГ для утилизации на факельной установке Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, что было предусмотрено проектной документацией газонаполнительной станции АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» для обеспечения безопасности производства. С ноября 2016 года нефтеперерабатывающее предприятие в одностороннем порядке прекратило прием газа на сжигание от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
В настоящее время при дегазации накопительных емкостей для сбора остатков паровой фазы компания использует миниатюрную установку открытого горения (так называемый факельный оголовок). Подобные устройства жители Хабаровска могут наблюдать в своих дворах во время проведения регламентных работ по обслуживанию групповых резервуарных установок (газгольдеров).
«Выбрасывать без учета газ в воздух для нас не только опасно, но и экономически нецелесообразно, ведь это наши прямые убытки», - подчеркивает Андрей Лобанов.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» основано в 1956 г. в целях газификации жилого фонда г. Хабаровска газом от специальной установки завода им. Орджоникидзе, который нефтеперерабатывающее предприятие получало как побочный продукт переработки нефти. Свеча для сброса паровой фазы сжиженного углеводородного газа (СУГ) в окружающую среду была предусмотрена проектом газонаполнительной станции при ее строительстве. Предназначена для отвода излишков паровой фазы газа при превышении разрешенного давления в резервуарах по сбору остатков СУГ с территории ГНС. Представляет собой трубу высотой 15 м и диаметром 57 мм, оборудованную запорным клапаном и манометром для измерения давления.
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