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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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ВТБ выдал якутянам ипотеки на миллиард рублей
В 1 квартале текущего года ВТБ предоставил жителям Якутии более 400 ипотечных кредитов. Общий объем выдач превысил 1 млрд рублей. Это на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Cовокупный портфель кредитов физических лиц ВТБ в Якутии за январь-март 2018 г. увеличился более чем на 20% по сравнению с 1 кварталом прошлого года и превысил 26 млрд рублей. Драйверами роста стали нецелевые кредиты и ипотека.
За первые три месяца ВТБ выдал в регионе более 3,2 тысяч кредитов наличными на сумму порядка 2,5 млрд рублей. Это более чем на 40% выше результата за прошлый год.
Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Якутии Денис Леонтьев отметил, что средний размер нецелевого кредита увеличился на треть и превысил 730 млн рублей. Портфель кредитов наличными по сравнению с прошлым годом вырос более чем на четверть и составил 14,3 млрд рублей.
В сфере ипотечного кредитования объем выдач также вырос на 40% и превысил 1 млрд рублей. Портфель розничного бизнеса ВТБ в Якутии по данному направлению бизнеса за январь-март 2018 г. вырос на 20% и на 1 апреля 2018 года приблизился к 11 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита увеличился до 2,6 млн рублей (против 2,4 млн рублей годом ранее). Основное количество сделок приходилось на вторичный рынок (60%).
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