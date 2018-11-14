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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре загорелся цех подготовки металлолома
Сообщение о пожаре на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре поступило на пульт пожарно-спасательной службы "101" 23 ноября около 10 часов утра. Буквально в течение нескольких минут пожарные расчеты прибыли на место происшествия.
Первое отделение пожарной охраны обнаружило черный дым, идущий из подвального помещения цеха подготовки лома. В ходе разведки было установлено, что идет горение масла.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных расчетов в 10.07 огонь был локализован и полностью ликвидирован в 11.10 . Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Пострадавших людей нет.
Всего для тушения пожара привлекался 21 человек и 7 единиц техники, для координации сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения.
«Причины возгорания, виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. По предварительным данным, в момент происшествия в данном помещении велись газосварочные работы», - сообщили «Дальневосточному капиталу в региональном МЧС.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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