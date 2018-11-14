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753 млн рублей выделит федеральный центр Хабаровскому краю на развитие спорта
В ближайшие три года Хабаровский край должен получить большой транш из федерального бюджета на развитие спорта в регионе. Об этом министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.
Средства выделены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он направлен на увеличение охвата населения занятиями спортом. К 2024 году этот показатель должен составлять не менее 55%. Задачу перед регионами поставил Президент России Владимир Путин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Федеральное финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов, закупку спортивно-технологического оборудования и инвентаря, а также создание в каждом муниципальном районе и городских округах центра тестирования ГТО, оборудованных малыми спортивными площадками, - сказал министр физической культуры и спорта Семен Экшенгер.
В рамках федеральной программы в Бикине и Вяземском построят физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре - с искусственным льдом. В Хабаровске реконструируют легкоатлетический манеж на стадиона имени Ленина, а также стадион «Авангард» и спортивный комплекс «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре.
По итогам мониторинга, проведенного министерством, доля занимающихся физкультурой и спортом в Хабаровском крае сегодня составляет 37 процентов. Почти 70 процентов из них – дети и молодежь. По развитию физической культуры и спорта Хабаровский край занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе.
Фото - Вячеслав Реутов
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