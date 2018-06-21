Группа ВТБ заинтересована в участии в строительстве "Обхода Хабаровска"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 08 Июля, 23:13 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
08.07 |
Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
07.07 |
Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
07.07 |
Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Марта 2016, 19:09 | Регион сегодня

Группа ВТБ заинтересована в участии в строительстве "Обхода Хабаровска"

Строительство автодороги "Обход Хабаровска" будет способствовать развитию в регионе среднего бизнеса, связанного с реализацией проекта. Группа ВТБ заинтересована в участии в проекте и оценивает его как один наиболее проработанных региональных проектов.

Об этом сообщил корр. ТАСС старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов.

"Проект строительства дороги "Обход Хабаровска" - один из самых проработанных региональных проектов. Предусмотрена возможность получения как федерального финансирования строительства этой дороги, так и участие частных инвесторов, которых и определит будущий конкурс", - сказал Молчанов.

"Группа ВТБ заинтересована в участии в проекте строительства дороги и имеет значительный опыт реализации проектов, структурированных на основе принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. ВТБ видит большой потенциал для них в Хабаровском крае и готов активно рассматривать новые инициативы региональной власти", - отметил он.

Старший вице-президент ВТБ добавил, что группа заявила о намерении участвовать в проекте в партнерстве с ООО "Трансстроймеханизация". "Это компания, которая имеет большой опыт дорожного строительства и, что важно, уже работает в Хабаровском крае - реализует комплекс строительно-монтажных работ в рамках реконструкции аэропорта Хабаровск Новый", - уточнил Молчанов.

Импульс для среднего бизнеса

"Большие проекты, подобные строительству "Обхода Хабаровска", всегда дают импульс развитию средних региональных компаний. Вокруг проекта формируется пул предприятий, которые выступают в качестве поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков. Находится много другой дополнительной работы. Удобно, когда такой пул обслуживает один банк: дешевле и быстрее расчеты, проще взаимодействие", - отметил в беседе с корр. ТАСС управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов.

Группа ВТБ занимает лидирующие позиции на российском рынке инфраструктурных инвестиций. Группа участвует в проектах реконструкции аэропорта Пулково, строительства и эксплуатации автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге, строительства и эксплуатации мостовых переходов в Удмуртии, а также проекте строительства и последующей эксплуатации 7-8 участков скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт Петербург".

Модель с региональным якорем

Как рассказал корр. ТАСС эксперт по проектам ГЧП, группа успешно применяет при реализации таких проектов модель, при которой создается местная компания - проектный офис, а уже он нанимает местных сотрудников и платит налоги в региональный бюджет.

По словам эксперта, в Хабаровском крае большая часть игроков строительного рынка уже являются клиентами ВТБ, а практика показывает, что пул поставщиков и подрядчиков эффективней обслуживать в рамках одного банка.

Концессия на 15 лет и 3 года на строительство

Строительство магистрали позволит организовать транзитное движение большегрузных автомобилей в обход краевого центра и будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры площадок ТОР "Хабаровск". Дорога соединит две федеральные магистрали "Амур" и "Уссури", обеспечит выход к трассе в направлении Комсомольска-на-Амуре и Ванино. Стоимость проекта, который будет реализован на условиях государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения, оценивается в 37,9 млрд рублей (с НДС). Начать строительство планируется в 2017, завершить - в 2019 году.

Протяженность дороги составит почти 27 километров. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/ч сможет пропускать до 96 тысяч автомобилей в сутки. На трассе будет 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа.

Три консорциума на 27 км

10 марта 2016 года ООО "Юго-восточная магистраль" (консорциум ЗАО "Лидер", ОАО "Главная дорога", АО "УСК МОСТ" и ЗАО "Пилон"), ООО "Региональная концессионная компания" (консорциум Газпромбанка и ОАО "Сибмост") и ООО "Скоростные магистрали" (консорциум ВТБ и ООО "Трансстроймеханизация") подали заявки на предварительный отбор в участники конкурса на право заключение концессионного соглашения на 15 лет по проекту "Обход Хабаровска". Его итоги станут известны к 31 марта.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: ВТБ  Обход Хабаровска 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика