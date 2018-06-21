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Воскресенье| 08 Июля, 23:13 |
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Группа ВТБ заинтересована в участии в строительстве "Обхода Хабаровска"
Об этом сообщил корр. ТАСС старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов.
"Проект строительства дороги "Обход Хабаровска" - один из самых проработанных региональных проектов. Предусмотрена возможность получения как федерального финансирования строительства этой дороги, так и участие частных инвесторов, которых и определит будущий конкурс", - сказал Молчанов.
"Группа ВТБ заинтересована в участии в проекте строительства дороги и имеет значительный опыт реализации проектов, структурированных на основе принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. ВТБ видит большой потенциал для них в Хабаровском крае и готов активно рассматривать новые инициативы региональной власти", - отметил он.
Старший вице-президент ВТБ добавил, что группа заявила о намерении участвовать в проекте в партнерстве с ООО "Трансстроймеханизация". "Это компания, которая имеет большой опыт дорожного строительства и, что важно, уже работает в Хабаровском крае - реализует комплекс строительно-монтажных работ в рамках реконструкции аэропорта Хабаровск Новый", - уточнил Молчанов.
Импульс для среднего бизнеса
"Большие проекты, подобные строительству "Обхода Хабаровска", всегда дают импульс развитию средних региональных компаний. Вокруг проекта формируется пул предприятий, которые выступают в качестве поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков. Находится много другой дополнительной работы. Удобно, когда такой пул обслуживает один банк: дешевле и быстрее расчеты, проще взаимодействие", - отметил в беседе с корр. ТАСС управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов.
Группа ВТБ занимает лидирующие позиции на российском рынке инфраструктурных инвестиций. Группа участвует в проектах реконструкции аэропорта Пулково, строительства и эксплуатации автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге, строительства и эксплуатации мостовых переходов в Удмуртии, а также проекте строительства и последующей эксплуатации 7-8 участков скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт Петербург".
Модель с региональным якорем
Как рассказал корр. ТАСС эксперт по проектам ГЧП, группа успешно применяет при реализации таких проектов модель, при которой создается местная компания - проектный офис, а уже он нанимает местных сотрудников и платит налоги в региональный бюджет.
По словам эксперта, в Хабаровском крае большая часть игроков строительного рынка уже являются клиентами ВТБ, а практика показывает, что пул поставщиков и подрядчиков эффективней обслуживать в рамках одного банка.
Концессия на 15 лет и 3 года на строительство
Строительство магистрали позволит организовать транзитное движение большегрузных автомобилей в обход краевого центра и будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры площадок ТОР "Хабаровск". Дорога соединит две федеральные магистрали "Амур" и "Уссури", обеспечит выход к трассе в направлении Комсомольска-на-Амуре и Ванино. Стоимость проекта, который будет реализован на условиях государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения, оценивается в 37,9 млрд рублей (с НДС). Начать строительство планируется в 2017, завершить - в 2019 году.
Протяженность дороги составит почти 27 километров. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/ч сможет пропускать до 96 тысяч автомобилей в сутки. На трассе будет 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа.
Три консорциума на 27 км
10 марта 2016 года ООО "Юго-восточная магистраль" (консорциум ЗАО "Лидер", ОАО "Главная дорога", АО "УСК МОСТ" и ЗАО "Пилон"), ООО "Региональная концессионная компания" (консорциум Газпромбанка и ОАО "Сибмост") и ООО "Скоростные магистрали" (консорциум ВТБ и ООО "Трансстроймеханизация") подали заявки на предварительный отбор в участники конкурса на право заключение концессионного соглашения на 15 лет по проекту "Обход Хабаровска". Его итоги станут известны к 31 марта.
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