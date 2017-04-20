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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Апреля, 17:15 |
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Еще одна дальневосточная ТОР получила свой юридический статус
Это действительно важное решение, ведь создание ТОР существенно повлияет не только на реализацию инвестпроектов, но и на жизнь людей. Мы понимаем, что Николаевск-на-Амуре на сегодня сложная территория. Она требует довольно большого объема бюджетных вложений в строительство инфраструктуры, но мы намерены этот вопрос решить и довести до конца, ведь эффект от него будет значительным.
Александр Галушка: "Вклад от реализации проектов, реализуемых в рамках ТОР «Николаевск», в валовый региональный продукт Хабаровского края составит порядка 31,1 млрд рублей. Совокупные поступления от деятельности инвесторов в консолидированный бюджет по налогам и сборам (с учетом налоговых льгот) за период с 2017 по 2026 годы составят более 2,33 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет – 341,5 млн рублей, региональный бюджет – 673,96 млн рублей, местный бюджет – 1 045,95 млн рублей, внебюджетные фонды – 269,07 млн рублей".
Таким образом, создано 16 территорий опережающего развития в восьми дальневосточных регионах. В рамках ТОР планируется реализация 255 инвестиционных проектов с объемом привлеченных инвестиций в размере 1 трлн 428 млрд рублей.
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