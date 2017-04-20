Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 24 Апреля, 17:15 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 60 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 810 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Го Чжицзюнь, генеральный консул КНР в Хабаровске: Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2017

Регион сегодня
24.04 |
Пятиуровневый торгово-выставочный комплекс "Калина Молл" будет построен во Владивостоке
24.04 |
187 тысяч тонн лосося планируется добыть на Камчатке в период путины
24.04 |
Более 110 тысяч иностранцев посетили Приморcкий край в 2017 году
24.04 |
На Камчатке состоялась главная строительная выставка
24.04 |
Еще одна дальневосточная ТОР получила свой юридический статус
статьи раздела
Финансы
20 Апреля 2017, 10:00
Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь О чем говорит годовая статистика и как менялись "контуры" банковского рынка ДФО в 2016 году - в обзорном материале "Дальневосточного капитала".
статьи раздела
Отрасль
18 Апреля 2017, 11:09
Золотодобытчики Дальнего Востока присели перед рывком Дальневосточные золотодобывающие регионы по-разному отработали 2016 год. Подготовленные в предыдущие годы запасы и стартовавшие новые проекты обеспечили прирост добычи золота в Магаданской области, Камчатском и Хабаровском краях. Магаданская область увеличила производство золота на 17%, до 27 тонн, а Камчатский край - на целых 75%, до 6,3 тонны. В то же время снизилась добыча на Чукотке, в Якутии и Амурской области.
статьи раздела
Территория
17 Апреля 2017, 09:55
Первый рыбный терминал начал работу на Камчатке В Камчатском крае создан Первый рыбный терминал "Альянс-Камчатка". Проект, инициатором которого выступило Камчатское морское пароходство, призван обеспечить полный комплекс услуг для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий края.
статьи раздела
Проект ДК
14 Апреля 2017, 12:48
Приморцы получили Бизнес-Премию 5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
статьи раздела
Проект ДК
14 Апреля 2017, 11:42
Елена ЯСКЕВИЧ, первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края: Мы ориентированы на индивидуальную работу с бизнесом Привлечение инвесторов - важнейшая задача, стоящая перед руководством Приморского края. Одна из ведущих ролей в этом принадлежит Инвестиционному агентству Приморского края, которое сотрудничает с инвесторами - от знакомства с правилами ведения бизнеса в регионе до сопровождения проектов и решения организационных вопросов по принципу "одного окна".
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Апреля 2017, 10:30 | Регион сегодня

Еще одна дальневосточная ТОР получила свой юридический статус

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития "Николаевск" в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.
На данный момент уже 9 инвесторов заявили о готовности войти в состав территории опережающего развития для реализации своих проектов. Основные направления работы компаний: рыболовство и рыбоводство, водный транспорт, ремонт и монтаж машин и оборудования. Общий объем частных инвестиций составляет более 3,1 млрд рублей. Планируется создать более 2,4 тысячи рабочих мест.
 
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, создание новой территории опережающего развития позволит стимулировать экономическое развитие Хабаровского края.

Это действительно важное решение, ведь создание ТОР существенно повлияет не только на реализацию инвестпроектов, но и на жизнь людей. Мы понимаем, что Николаевск-на-Амуре на сегодня сложная территория. Она требует довольно большого объема бюджетных вложений в строительство инфраструктуры, но мы намерены этот вопрос решить и довести до конца, ведь эффект от него будет значительным.

Александр Галушка: "Вклад от реализации проектов, реализуемых в рамках ТОР «Николаевск», в валовый региональный продукт Хабаровского края составит порядка 31,1 млрд рублей. Совокупные поступления от деятельности инвесторов в консолидированный бюджет по налогам и сборам (с учетом налоговых льгот) за период с 2017 по 2026 годы составят более 2,33 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет – 341,5 млн рублей, региональный бюджет – 673,96 млн рублей, местный бюджет – 1 045,95 млн рублей, внебюджетные фонды – 269,07 млн рублей".

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, «создание ТОР в Николаевском районе даст мощный толчок к социально-экономическому развитию северных территорий края». «Проекты, которые будут здесь реализованы, связаны в основном с рыбопереработкой и судоремонтом. Это и новые рабочие места, и рост налоговых отчислений. Важно и то, что с появлением территории опережающего развития у нас появится возможность решить очень важную проблему в районе  –  дефицит энергетических мощностей.  Появление новых линий электропередачи и подстанций, которые мы планируем построить в рамках ТОР, станет хорошим подспорьем для бизнеса, который собирается работать на этой площадке», – отметил глава края.
 
«В рамках инфраструктурной поддержки здесь планируется строительство ЛЭП, чтобы обеспечить население и бизнес-объекты стабильным электроснабжением», – уточнил первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка.
 
Интерес инвесторов к этой площадке уже довольно велик, так, в рамках новой ТОР рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» планирует создать два новых завода. Как отметил директор предприятия Алексей Решетов, для бизнеса организация территории опережающего развития в Николаевском районе очень важна.
 
«Мы готовы вкладывать деньги в развитие Николаевского района, часть проектов уже реализуется, но на некоторых этапах развития мы уперлись в стену в связи с отсутствием необходимых
ресурсов, в частности, с отсутствием электроэнергии. Реализация ТОР поможет нам решить эту проблему», – сказал предприниматель.
 
В планах компании не только расширение производства, но и переход на круглогодичную работу.
 
«Пока мы привлекаем сезонно до тысячи человек. Постоянный состав планируется порядка 150 работников. Сейчас мы работает 7 месяцев в году. При доступе к электроэнергии мы переведем заводы на круглогодичный график, а количество рабочих мест увеличится до 250 человек», - уточнил директор комбината.
По мнению директора компании «Босантур-2» Сергея Федорова, если в рамках территории опережающего развития будет проведена высоковольтная линия, то выгоду получит не только бизнес, но и жители территории в первую очередь.
 
«Более дешевую электроэнергию получит и население, которое живет в районе, а бизнес сможет увеличить количество своих производств. Для жителей Николаевска новые производства дадут новые стабильные места, новые налоговые платежи и поступления в район», - уточнил он.
 
Сама компания планирует реализовать три проекта в сфере рыбопереработки и судостроения и сформировать более 500 новых рабочих мест.
 
«Нам будут нужны рыбные технологи, сварщики, судомеханики. В первую очередь мы ждем специалистов из самого Николаевска-на-Амуре. И конечно, надеемся, что молодежь будет оставаться в регионе и работать на новых рабочих местах», - добавил Сергей Федоров.
 
Напомним, ТОР «Нефтехимический» в Партизанском районе Приморского края была рассмотрена и одобрена на Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 20 декабря 2016 года.

Таким образом, создано 16 территорий опережающего развития в восьми дальневосточных регионах. В рамках ТОР планируется реализация 255 инвестиционных проектов с объемом привлеченных инвестиций в размере 1 трлн 428 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Николаевск  ТОР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Вкус жизни
18 Апреля 2017, 09:00
"Остров Врангеля" - он такой один Государственный заповедник "Остров Врангеля" первый в российской Арктике. Он расположен на островах Врангеля и Геральд и в окружающей их акватории шириной 12 морских миль. Площадь заповедника - 2225,65 тысячи га. Охранная зона - на 24 морские мили вокруг заповедной акватории.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Территория
17 Апреля 2017, 11:04
Камчатка меняет парадигму Камчатский край демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям. Такими были и итоги прошлого года. Закрепить тенденцию и обеспечить стабильное улучшение экономического и социального самочувствия Камчатки, рассчитывают в региональном правительстве, помогут режимы территории опережающего развития и свободного порта.
статьи раздела
Тема номера
14 Апреля 2017, 14:24
"Мерси трейд" встроилась в ТОР Режим территории опережающего развития (ТОР) позволил ускорить и запустить новые проекты в сельскохозяйственной отрасли Приморского края.
статьи раздела
Тема номера
14 Апреля 2017, 14:17
Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор Агропромышленной группы "Армада": Бизнес должен быть гибким, только тогда он будет успешным Агропромышленная группа "Армада" была организована в 2004 году в городе Уссурийске Приморского края. Компания последовательно расширяла площадь производственных земель, создала развитый животноводческий дивизион - свиноводство, молочное и мясное животноводство. Несколько лет назад приступила к строительству производственного комплекса по переработке сои и производству комбикормов "Армада Ойл" на базе отделения в селе Некруглово.
статьи раздела
Проект ДК
14 Апреля 2017, 13:55
"Восточный Порт": хронология мегапроекта Эффективный бизнес региона начал перевооружение задолго до того, как государство объявило о запуске на Дальнем Востоке новых инструментов развития. Один из первых мегапроектов, реализованных частными инвесторами, уже вышел на финальную стадию: в 2017 году в порту Восточном начнет работу Третья очередь углепогрузочного комплекса АО "Восточный Порт", входящего в состав портового угольного холдинга ООО "Управляющая портовая компания".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика