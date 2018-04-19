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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Для резидентов ТОР "Хабаровск" построят 2800 кв. м под аренду на льготных условиях
Здание будет предназначено для размещения производств различного профиля. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2018 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Созданные производственные помещения общей площадью 2800 квадратных метров резиденты смогут арендовать на льготных условиях. Производственно-административное здание будет снабжено всей необходимой инфраструктурой, включая внутренние и внешние инженерные сети, собственную котельную и автодороги.
Такой производственный центр позволит привлечь представителей малого и среднего предпринимательства на площадку «Ракитное» ТОР «Хабаровск» и создаст новые производственные объединения резидентов. В дальнейшем подобные производственно-административные здания будут построены на площадке «Парус» ТОР «Комсомольск» и в ТОР «Надеждинская».
"Работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов. К настоящему времени мы заключили ключевые договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и там, где необходимо, – тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы", - прокомментировал Денис Тихонов, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Напомним, сегодня в рамках территории опережающего развития «Хабаровск» на площадке «Ракитное» продолжается строительство I этапа системы водоотведения, активно идут работы по возведению подстанции 220/10 кВ «Восток» и строительству линии электропередачи 220 кВ от действующей ВЛ до подстанции «Восток». В ходе формирования инфраструктуры также будут созданы объекты водоснабжения и II этапа водоотведения, сети ливневой канализации, обеспечено газо- и электроснабжение 10 кВ резидентов, проведены сети связи и проложены новые дороги.
«За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство, – отмечает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Восток является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России. По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных проектов, которые диверсифицируют экономику региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм».
ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630. Специализация территории опережающего развития определена промышленным производством, металлургией и логистикой. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Хабаровск» получили 29 инвесторов с проектами на общую сумму 34 млрд рублей и планами создать около 3 тысяч новых рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Для резидентов ТОР "Хабаровск" построят 2800 кв. м под аренду на льготных условиях
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