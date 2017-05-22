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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 05:34 |
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На Дальнем Востоке пройдет первый в России "День корейского инвестора"
«День корейского инвестора» состоится 28 июня в Хабаровске. Об этом заявил 23 мая, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на встрече со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем.
Мероприятие предполагает целый ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний относительно реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Как рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «День корейского инвестора» позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на территории Дальнего Востока, проводить его мы будем регулярно".
Предполагается, что мероприятие посетит вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Господин Сон Ен Гиль отметил, что Президент Республики Корея выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.
Александр Галушка также уточнил, что в ближайшие три месяца запланирован целый ряд мероприятий с участием корейских бизнесменов. Так, 23 июня в Сеуле пройдет организованная совместно с Корейской международной торговой ассоциацией выездная сессия Восточного экономического форума, посвященная двусторонним инвестиционным проектам на Дальнем Востоке. Кроме того, 26 июня в Сеуле состоится 11-е заседание Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Отметим, спецпосланник президента Южной Кореи Со Ён Гиль намерен 24 мая обсудить с Президентом РФ Владимиром Путиным детали визита нового главы республики Мун Чжэ Ина в Россию. По словам Со Ён Гиля, на встрече он планирует передать главе российского государства благодарность от Мун Чжэ Ина за поздравления в связи с его избранием.
Также дипломат рассчитывает обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики.
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