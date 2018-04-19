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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Два новых завода будут построены в Хабаровском крае
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве в ТОР «Хабаровск» новых предприятий. Суммарный объем инвестиций составит около 600 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Два новых завода по вторичной переработке полимеров и выпуску современных пластиковых водосточных систем появятся в Хабаровском крае. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ инвестирует в реализацию проектов около 100 млн рублей и 500 млн рублей, соответственно. Ввод новых производств в эксплуатацию планируется в 2018-2019 годах.
По окончании церемонии подписания состоялся пресс-брифинг, в котором принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
«Компания ТЕХНОНИКОЛЬ успешно работает на Дальнем Востоке и ведет социально ответственный бизнес. Уверен, что продукция новых предприятий будет востребована в дальневосточном регионе. Только в Хабаровском крае в 2017 году объем индивидуального жилищного строительства составил более 120 000 квадратных метров», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» стала одним из первых резидентов ТОР в дальневосточном регионе и уже производит пользующуюся спросом продукцию, активно развивая экспорт.
«Прошло почти два года, как мы запустили в ТОР «Хабаровск» предприятие по производству базальтовой теплоизоляции. Завод вышел на проектную мощность. Построить проект быстро и сократить сроки окупаемости с 10 до 7 лет удалось именно благодаря поддержке краевых властей и предоставленным налоговым льготам, - рассказал совладелец, президент ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников. - Наше решение о запуске новых проектов основано на уже имеющемся опыте работы в ТОР «Хабаровск» и уверенности в площадке. В рамках реализации проекта было крайне эффективным и продуктивным сотрудничество с «Корпорацией по развитию Дальнего Востока». Мы рады, что был создан такой институт, который помогает инвесторам. Открытость к диалогу, умение слышать и нацеленность на результат - вот что характеризует работу «КРДВ». Надеемся, что наше последующее взаимодействие в рамках новых проектов будет таким же успешным».
Генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов в свою очередь также выразил надежду, что прорабатываемые проекты будут способствовать развитию производственного потенциала региона и усилению экспортных позиций нашей страны.
«Сегодня, - подчеркнул Денис Тихонов, - на территориях опережающего развития инвестиционную деятельность ведут 266 резидентов с проектами на общую сумму около 2,3 трлн рублей и планами создания более 49 000 новых рабочих мест. Причем пятая часть из заявленных проектов уже реализована: 53 предприятия введены в эксплуатацию и успешно ведут деятельность на территориях Дальнего Востока».
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