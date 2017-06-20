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24 Июля 2017, 17:12 | Регион сегодня |

Горячие скидки в жаркое лето

Хабаровский рынок жилья предлагает большой выбор домов и комплексов. Однако решение всегда за покупателем: вторичный рынок недвижимости или новострой.

И, наверное, самый главный критерий при выборе жилья - безопасность приобретения. На рынке недвижимости сформировался устойчивый миф, что покупка новостройки намного безопасней, чем покупка квартиры на вторичном рынке. Данный миф сформировался верно. Ведь Вы покупаете юридически чистое жилье. Вы первый и единственный его обладатель.

Покупка квартиры в готовом доме является менее рискованной, чем покупка жилья на этапе строительства. Сданные квартиры в новостройках - это, по сути, уже готовое жилье, почти вторичный рынок, а значит, нет рисков, связанных с банкротством застройщика или заморозкой строительства.

Жилой комплекс «Лазурит» построен и сдан в эксплуатацию в Железнодорожном районе Хабаровска. Это высотка комфорткласса. Для жителей подготовлены не только квартиры, но и благоустроены двор и парковки. Территория комплекса охраняется. Дом расположен близко к центру, но зеленая линия и соседние дома оберегают его от суеты и шума.


 

Планировка в ЖК «Лазурит» отличается повышенной комфортностью для жизни: кухня размером в полноценную гостиную, просторные лоджии и гардеробные. Все это не может не радовать покупателя. Старый фонд зачастую дает типовые планировки, в новостройке же площади больше и богаче.


 

Квартиры ЖК «Лазурит»: 1-2-3-комнатные. По площади: однокомнатные - 42,47-43,78 кв. метра, двухкомнатные - 61,21-69,65 кв. метра, трехкомнатные - 80,11-93,76 кв. метра. Планировки ЖК «Лазурит» сделаны по современным стандартам.

 

Еще один плюс квартиры в новостройке - все новое: трубы, электрика и счетчики, лифт, окна, видеонаблюдение, консьерж, который также следит за чистотой и порядком.

ЖК «Лазурит» стоит на удобной транспортной развязке. Инфраструктура района развита. Все необходимое находится рядом с домом: магазины, поликлиника № 6 (Краевой клинико-диагностический центр), школы № 23 и 80, торгово-экономический техникум, детский сад № 3, банки и торгово-развлекательные центры - все это также в шаговой доступности.

И только сейчас горячее летнее предложение! Если Вы планировали купить двухкомнатную квартиру, у вас есть прекрасная возможность сэкономить 500 000 рублей. Но чем больше площадь - тем больше скидка! Поэтому только в это лето самый горячий бонус: скидка на трехкомнатную квартиру - 700 000 рублей!

 

Подробнее об акциях можно узнать в отделе продаж: +7 (4242) 24-44-44.

Приобретите свое собственное жилье, которое подарит Вам комфорт и множество положительных эмоций!

Проектная декларация находится на сайте www.grant.su. На правах рекламы.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

Теги: новострой  недвижимость 


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