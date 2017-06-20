|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 26 Июля, 17:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Предприниматели Хабаровского края смогут рассчитывать на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП
«У Корпорации МСП существует три уровня гарантийной поддержки. Они смогут помочь представителям малого и среднего бизнеса в случае, кода им не хватает залога в банке. Что касается кредитов, то сейчас для предпринимателей МСП Банк предлагает программу рефинансирования под 6,5 процентов, - отметила Наталья Ларионова. – На Дальнем Востоке качественная характеристика бизнес-идей предпринимателей достаточно высокая. Сейчас наша задача расширить количество кредитных проектов под дальневосточную специфику».
По мнению первого заместителя председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки, открытие представительства в дальневосточной столице значительно сэкономит время согласования заявки по бизнес-проектам, а также предоставит широкие возможности получения дополнительной информации.
«Пока доля предпринимателей, оформивших кредит в МСП Банке, небольшая, но мы помогаем малому и среднему бизнесу встроиться в новый механизм поддержки», - отметил первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
По словам чиновника, сегодня система поддержки малого и среднего бизнеса в регионе только выстраивается, тем не менее наблюдается позитивная динамика. Предприниматели края стали активнее интересоваться кредитно-гарантийными программами Корпорации. Только в прошлом году им было выдано кредитов на 57 млн рублей, за шесть месяцев текущего года - уже 60 млн рублей.
В ходе сессии бизнесмены края ознакомились с основными сервисами и финансовыми инструментами господдержки, а также презентовали свои перспективные проекты. Среди них – строительство свиноводческого комплекса, производство и переработка автомобильных шин, деревоперерабатывающее производство и другие. В случае одобрения все они могут рассчитывать на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП.
Также в рамках выездной сессии Корпорации МСП представителям малого и среднего бизнеса презентовали новые возможности сервисов информационной и маркетинговой поддержки через портал Бизнес-навигатора МСП. Эта система поможет определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах и мерах государственной поддержки. Кроме того, участники совещания смогли принять участие в дискуссии по закупкам у крупнейших компаний по Федеральному закону № 223-ФЗ.
Вера КАЛИНИНА.
- В Хабаровске собственники и арендаторы помещений задолжали энергетикам 6,5 млн рублей
- ВТБ предоставит кредит на производство Суперджетов для "Аэрофлота"
- Предприниматели Хабаровского края смогут рассчитывать на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП
- Горячие скидки в жаркое лето
- Дальний Восток обзавелся еще одним экономический форумом
- Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае
- 150 рыбодобывающих организаций Хабаровского края вышли на лососевую путину
- В Хабаровском крае приступает к работе новая золотоизвлекательная фабрика
- Авиакомпания "Аврора" подтверждает роль стратегического партнера аэропорта Хабаровск (Новый)
- В Хабаровском крае продолжает набирать популярность услуга социального такси
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.