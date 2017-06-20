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24 Июля 2017, 18:02 | Регион сегодня

Предприниматели Хабаровского края смогут рассчитывать на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП

В ближайшее время в Хабаровске будет открыто региональное представительство МСП Банка. Об этом заявила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова в ходе выездной сессии Федеральной корпорации, состоявшейся в Хабаровске, - сообщили в пресс–службе краевого правительства.

«У Корпорации МСП существует три уровня гарантийной поддержки. Они смогут помочь представителям малого и среднего бизнеса в случае, кода им не хватает залога в банке. Что касается кредитов, то сейчас для предпринимателей МСП Банк предлагает программу рефинансирования под 6,5 процентов, - отметила Наталья Ларионова. – На Дальнем Востоке качественная характеристика бизнес-идей предпринимателей достаточно высокая. Сейчас наша задача расширить количество кредитных проектов под дальневосточную специфику».

По мнению первого заместителя председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки, открытие представительства в дальневосточной столице значительно сэкономит время согласования заявки по бизнес-проектам, а также предоставит широкие возможности получения дополнительной информации.

«Пока доля предпринимателей, оформивших кредит в МСП Банке, небольшая, но мы помогаем малому и среднему бизнесу встроиться в новый механизм поддержки», - отметил первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

По словам чиновника, сегодня система поддержки малого и среднего бизнеса в регионе только выстраивается, тем не менее наблюдается позитивная динамика. Предприниматели края стали активнее интересоваться кредитно-гарантийными программами Корпорации. Только в прошлом году им было выдано кредитов на 57 млн рублей, за шесть месяцев текущего года - уже 60 млн рублей.

В ходе сессии бизнесмены края ознакомились с основными сервисами и финансовыми инструментами господдержки, а также презентовали свои перспективные проекты. Среди них – строительство свиноводческого комплекса, производство и переработка автомобильных шин, деревоперерабатывающее производство и другие. В случае одобрения все они могут рассчитывать на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП.

Также в рамках выездной сессии Корпорации МСП представителям малого и среднего бизнеса презентовали новые возможности сервисов информационной и маркетинговой поддержки через портал Бизнес-навигатора МСП. Эта система поможет определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах и мерах государственной поддержки. Кроме того, участники совещания смогли принять участие в дискуссии по закупкам у крупнейших компаний по Федеральному закону № 223-ФЗ.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Корпорации МСП  малый бизнес 


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