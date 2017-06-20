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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Июля 2017, 18:08 | Регион сегодня
ВТБ предоставит кредит на производство Суперджетов для "Аэрофлота"
ВТБ предоставит "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС) кредит в размере 25 млрд рублей на производство самолетов Sukhoi Superjet 100 для поставки авиакомпании "Аэрофлот".
Соглашение о сотрудничестве подписали президент компании Владислав Масалов и заместитель председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко в рамках авиасалона МАКС-2017, - сообщает пресс-служба АО ГСС.
Ранее в рамках авиасалона в Жуковском в присутствии Президента РФ Владимира Путина подписан твердый контракт между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), авиакомпанией «Аэрофлот» и лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» на 20 самолетов Sukhoi Superjet 100, производимых в Комсомольске, в дополнение к уже поставленным 30-ти.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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