|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 24 Сентября, 12:07 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность через неделю
Сергею Фургалу, прежде чем вступить в новую должность, необходимо снять с себя полномочия депутата Госдумы РФ. Об этом на брифинге в Хабаровске заявил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов. Он подвел предварительные итоги второго тура выборов губернатора Хабаровского края.
После обработки 100% голосов Сергей Фургал набрал 69,57%, Вячеслав Шпорт - 27,97%.
Явка избирателей составила 47 процентов или более чем на 10 процентов выше, чем в первом туре.
По словам акушнова, штабы кандидатов в губернаторы отозвали основной массив жалоб друг к другу, их осталось всего 6, и они не могут повлиять на результаты выборов.
"Крайизбирком признал выборы состоявшимися", - подчеркнул Г. Накушнов.
Напомним, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова подвела черту под дискусиией о возможности непризнания итогов выборов губернатора Хабаровского края.
«В настоящий момент у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае», — сказала она в заявлении для СМИ.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность через неделю
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
- Хабаровчане пошли в "Альфа-Мобайл"
- В Хабаровский край поступит очередная партия "Доступной рыбы"
- Хабаровский край планирует установить исторический максимум по добыче золота
- Cкидка на 2775 моделей техники действует до 1 декабря
- Новый аэровокзал внутренних авиалиний в Хабаровске будет сдан через год
- Губернатор Хабаровского края отправил в отставку главного рыбака
- В Кремле обсуждается идея переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток
- Александр Шохин выбирает в Хабаровске ключевые инвестпроекты ДФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.