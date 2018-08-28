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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Сентября, 16:12 |
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Новый дальневосточный губернатор провозгласил "политику регионального эгоизма"
На пресс-конференции новый губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ провозгласил политику регионального эгоизма в экономической и социальной сферах.
Она, по его словам, будет характеризоваться ослаблением силового и административного давления на бизнес. Избранный глава региона намерен договориться об этом с правоохранительными и контролирующими структурами. Инвесторам он гарантирует благоприятные условия для размещения капитала в Хабаровском крае.
В числе первоочередных социальных задач он определил восстановление первичного звена медицины и сельской медицины. Пообещал достроить больницу в Николаевске-на-Амуре.
Фургал намерен заняться вопросами оттока населения с территории Хабаровского края в западные регионы страны, для чего вплотную займется молодежной политикой.
Также он будет поддерживать спорт высших достижений, организовывать зональные и региональные соревнования, спартакиады. На организацию этой работы Фургал пообещал поставить нового человека.
Кадровую работу Сергей Фургал пообещал строить терпеливо и грамотно, «шашкой не махать».
"Давить и мстить никому не намерен", - заявил он журналистам. К Вячеславу Шпорту он относится с уважением, как к достойному сопернику.
Вступив в должность, Сергей Фургал намерен сформировать команду, оценить ситуацию в крае и определить, какие есть ресурсы для развития Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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