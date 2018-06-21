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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:08 |
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Сельский туризм будут развивать в Хабаровском крае
На семинаре в Хабаровске обсудили вопросы развития сельскохозяйственного туризма. Участие во встрече, организованной министерствами культуры края и сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий приняли представители районных администраций, турбизнеса и аграрного сектора. По мнению специалистов, данное направление - одно из наиболее востребованных и активно развивающихся в туризме, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«В условиях напряженного ритма жизни современного человека отдых от городского шума и суеты среди чистой природы, настоящих овощей с грядки и экологически чистых продуктов становится потребностью многих горожан, как в России, так и за рубежом. Сельские туры предоставляют возможность познакомиться с историческим, культурным, этнографическим наследием, обычаями и ремеслами, местной кухней, характерными для региона», - отметила начальник отдела управления по туризму министерства культуры Правительства Хабаровского края Ирина Стручкова.
В Хабаровском крае развитием сельского направления уже активно занимаются пять туроператоров. Иностранным и российским гражданам они предлагают экскурсии на эко усадьбу, конную и традиционные фермы, пасеки, крупные и мелкие сельскохозяйственные предприятия. Желающие могут также принять участие в сборе дикоросов, трав, грибов и ягод, познакомиться с историческим, культурным, этнографическим наследием, обычаями, ремеслами и традиционными промыслами коренных и малочисленных народов, проживающих в регионе.
В ходе семинара также было отмечено, что на развитие сельского туризма аграрии, могут получить финансовую поддержку, в том числе гранты, льготные кредиты, субсидии в рамках отраслевых государственных программ края.
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