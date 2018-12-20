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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 25 Января, 17:00 |
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В Хабаровске открыт Азиатско-Тихоокеанский инвестиционный клуб
Площадка создана группой единомышленников из бизнес-сообщества региона. Азиатско-Тихоокеанский инвестиционный клуб займётся отбором, презентацией и продвижением перспективных проектов из Хабаровского края.
Как сообщили организаторы, к участию рассматриваются как принципиально новые идеи, разработки в сфере IT-технологий, так и проекты реального сектора экономики. Одно из основных направлений клуба – сопровождение инвесторов и услуги по подбору необходимых площадок, земельных участков для индустриальных проектов, а также проектов в сфере рекреации и туризма. Бизнес-эксперты помогут в привлечении инвестиций и продвижении идеи на федеральный и международный уровни. Участники проекта могут рассчитывать на обучение, обмен опытом и всестороннюю взаимопомощь со стороны коллег, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Основателями клуба продуманы формы работы с предпринимателями и инвесторами. Планируются закрытые и открытые онлайн-встречи, семинары, различные мастер-классы, тренинги, консультации и трансляции конференций. Кроме того, разрабатываются идеи по проведению ежегодного инвестиционного форума.
«Сегодня роль регуляторов и помощников в продвижении инвестиционных проектов отдана общественным объединениям, позиция государства минимизирована. Роль органов власти, в первую очередь, заключается в создании необходимых условий для развития проектов. А уже на этапе укрепления предпринимательских отношений мы наблюдаем и контролируем процесс в тесном взаимодействии», - отметил заместитель Председателя Правительства края – министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка.
Он также добавил, что на сегодняшний день многие инвестиционные проекты еще необходимо доработать с точки зрения позиционирования и экономической значимости. В этом и должны помочь организаторы новой площадки.
Для участия в инвестиционном клубе необходимо направить заявку по адресу электронной почты: natalia_suslova@mail.ru, телефон для связи - 8 962 503 52 95.
Фото - Вячеслав Реутов.
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