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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 25 Января, 17:00 |
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В Хабаровском крае предприниматели выбирают патентную систему налогообложения
Если в 2017 году облегченным режимом воспользовался 741 бизнесмен, то в 2018 году патенты оформил 1141 ИП, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как считают в министерстве экономического развития края, такая положительная динамика связана, в первую очередь с тем, что в январе прошлого года в регионе вступили в силу изменения в ПСН. Во-первых, произошло снижение стоимости налога до 30% для самозанятых и предпринимателей привлекающих не более четырех сотрудников. Во-вторых, в зависимости от территориальной удаленности в муниципальных образованиях региона были установлены понижающие коэффициенты.
- Модернизацию ПСН в регионе инициировали деловые объединения региона. На данный момент в крае оформлено 1465 патентов. Законом утверждены 63 вида деятельности, по которым предусмотрено применение упрощенной системы налогообложения. Самыми популярными в нашем регионе сегодня являются: парикмахерские и косметические услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно - технических и сварочных работ, - рассказал начальник отдела анализа и развития предпринимательства минэкономразвития края Виктор Зубарев.
Он также подчеркнул, что предприниматель может самостоятельно определить срок действия патента - от 1 до 12 месяцев. Помимо этого ПСН освобождает предпринимателей от уплаты НДФЛ, НДС, налога на имущество физических лиц. Эта форма расчетов является добровольной и может совмещаться с другими режимами налогообложения. А впервые зарегистрированные ИП, при осуществлении отдельных видов деятельности, могут воспользоваться «налоговыми каникулами».
Выгоду от патентной системы налогообложения получают не только бизнесмены, но и регион. В крае сократилось число теневых предпринимателей, средства, полученные от налога, направляются в муниципальные бюджеты, что способствует их наполнению. Поэтому, по словам губернатора края Сергея Фургала, дальнейшее распространение ПСН в регионе – одно из направлений работы краевого правительства по развитию МСП и исполнения «майского» указа президента Владимира Путина по повышению роли малого и микро бизнеса в экономике.
Напомним, чтобы приобрести патент, нужно зарегистрироваться в качестве ИП и подать заявление (лично, по почте или в электронной форме) в налоговую инспекцию за 10 дней до начала деятельности. Также на официальном сайте ФНС можно рассчитать стоимость патента при помощи налогового калькулятора.
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