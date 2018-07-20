|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 26 Июля, 11:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бизнес-школу "Сколково" представили в центре развития бизнеса "Пушкинский" в Хабаровске
Спикер рассказал о кластере «Сколково», его исследовательских центрах. Ведущая бизнес-школа России основана в 2006 году по инициативе делового сообщества. Линейка образовательных программ включает обучающие инструменты для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.
- Речь идет не просто об образовательном процессе, а о формировании очень важной для страны и, к сожалению, пока не типичной категории предпринимателей. В отличие от традиционных бизнес-школ, «Сколково» делает фокус именно на предпринимательскую культуру, а не на менеджерскую, - подчеркнул Андрей Владимирович. Среди учеников «Сколково» уже немало дальневосточников. Только в числе клиентов Сбербанка в Хабаровске их оказалось 23 представителя. В ходе встречи в ЦРБ, они отмечали, что в школе и вокруг школы формируется особый образовательный климат, где вся система отношений с первоклассными профессорами, сокурсниками, многие из которых уже имеют практический опыт управления и работают в крупных компаниях, лишена формальностей. Важно и то, что модульные программы позволяют слушателям не только совмещать учебу и работу, но и сразу использовать полученные знания в бизнесе.
- Сбербанк связывают со «Сколково» тесные дружеские отношения. Например, два года назад в Москве новая стратегия банка транслировалась для управленческого корпуса именно на площадке бизнес-школы. Тогда мы жили в кампусах, были впечатлены неординарным зданием кластера. Сегодня в ходе диалога на дальневосточной площадке в ЦРБ мы ощутили заинтересованность предпринимателей в образовании такого высокого уровня, чтобы поднять свой бизнес на новую высоту. В России сегодня это возможно именно в Сколково, - отметил Сергей Юрченко, управляющий Хабаровским отделением Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Елена ШИРОКОВА.
- В Хабаровском крае теплоэнергетики подали более 24 тысяч исков в отношении должников
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- Задолженность потребителей Хабаровского края за газ за год выросла на 27%
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Участники V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске разработали рекомендации для Правительства РФ
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к новому сезону сдадут новые объекты
- В аэропорту Хабаровск зарегистрировали миллионного пассажира на неделю раньше
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.