|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 25 Мая, 23:20 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровскому краю эксперты "прописали" штаб по раскручиванию бренда территории
Он также считает, что в регионе нет своих ярко выраженных специализаций и брендов в обычной, потребительской сфере сродни «Байкальскому омулю», «Астраханской ухе», «Алтайскому фестивалю сыра» и так далее.
Однако, как показал круглый стол, прошедший в рамках креативно-проектной сессии «Территориальный бренд: интеграция активностей», в регионе существует немало того, что могло бы послужить брендом Хабаровска и края, стало бы ассоциироваться с ними. Это дикоросы (папортник, кедровые орехи, лимонник, женьшень), рыба (хариус, ленок, карась), Из событийных форматов: «Губернаторская уха», «День варенья», «Серебряная корюшка» и многое другое. К сожалению, все они, за редким исключением, известны только в регионе. Им не хватает масштабности и федеральной повестки.
С этой целью, полагает Владислав Шулаев, необходимо создать специальную структуру, например, штаб или общественный совет и заниматься территориальным брендингом на регулярной и длительной основе, поскольку процесс раскручивания бренда города или края занимает порядка 10-15 лет.
Организаторы «Дней PR в Хабаровске» - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), ТОГУ и Дальневосточная школа PR .
На дискуссионных площадках обсуждались вопросы консолидации коммуникационных возможностей лидеров отрасли PR и медиа-индустрии, представителей бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти в информационном и PR-сопровождении развития Хабаровского края и Дальнего Востока.
Состоялись презентации PR-потенциала народного проекта «Наш выбор-27», новых форм коммуникационных активностей Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк России», «Бренд территории начинается с воздушной гавани» (ОАО «Хабаровский аэропорт»), «Продвижение бренда территории через корпоративные сувениры на примере АО «Газпромгазораспределение Дальний Восток».
Вера КАЛИНИНА.
- Более 1,2 млрд рублей будет вложено в Свободный порт Ванино
- Хабаровскому краю эксперты "прописали" штаб по раскручиванию бренда территории
- В Хабаровске к газоснабжению подключен завод "Формула ДВ"
- На Дальнем Востоке пройдет первый в России "День корейского инвестора"
- В Хабаровске проверили чистоту воздуха
- Хабаровская ТЭЦ-3 вошла в сотню лучших во Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность–2016"
- В Днях PR в Хабаровске примет участие президент РАСО
- Сбербанк провел встречу со своими миноритарными акционерами на Дальнем Востоке
- Хабаровские предприниматели обсудили новые подходы в менеджменте, маркетинге и ВЭД
- Прием заявок на участие во втором Дальневосточном молодежном форуме "Амур" продлится до 20 мая
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.