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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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Масштабное мероприятие пройдёт в Хабаровске 10-12 июня
До старта Дней международного бизнеса в Хабаровске осталось чуть больше двух недель. Мероприятие станет площадкой для проведения международной выставки и серии деловых переговоров между представителями организаций и предприятий Хабаровского края с зарубежными партнерами. Дальневосточную столицу с целью поиска новых партнеров посетят свыше 150 иностранцев.
Подтвердили своё участие делегации из Японии (префектуры Хёго, Ниигата, Хоккайдо), Китая (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Автономного района Внутренняя Монголия), Социалистической Республики Вьетнам, Республики Корея (Корейского агентства по развитию торговли и инвестиций КОТРА), США, Республики Индия, КНДР. В их состав войдут, как топ-менеджмент коммерческих предприятий, руководители регионов-партнеров Хабаровского края, представители в России.
В делегацию от Республики Корея войдут также ученые из университетов Халлим, Ёнсе, Кукмин, Корё, КОТРА, ведущие исследование перспектив развития экспортного потенциала Хабаровского края.
Подать заявку на участие в деловых переговорах можно на официальном сайте проекта http://ibdays.com/ строго до 1 июня. Встречи пройдут с 11 июня в Легкоатлетическом манеже в специально созданной зоне b2b.
Инициатором проведения Дней международного бизнеса является Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края. Цель проекта - содействовать продвижению товаров и услуг производителей региона на зарубежные рынки и заключению новых экспортных контрактов. Деловое сообщество Хабаровского края ожидает большая деловая программа, состоящая из презентации экспортного потенциала региона, серий мастер-классов, круглых столов, экспертных сессий и телемостов с экспертами регионального и международного уровней.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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