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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 26 Мая, 12:00 |
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В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
В гости к хабаровчанам приехали многочисленные гости: из городов - воинской славы: Владивостока и Владикавказа, а также других городов России. С официальным праздничным визитом в краевой центр приехали одиннадцать иностранных делегаций из Японии, Республики Корея, американского Портленда, Вьетнама, Китайской Народной Республики, Монголии и другие.
Главным украшением праздника станет фестиваль «Амурские волны» соберет более шестисот участников. Впервые в нем со своей программой выступит оркестр войск национальной гвардии РФ (г. Москва), а также оркестры из Санкт-Петербурга и Алтайского края.
«В программе 14 выступлений, музыка будет звучать на Комсомольской площади, площади Славы, запланирован и марш-парад духовых оркестров», - поделился с журналистами исполняющий обязанности мэра Сергей Кравчук.
К юбилею Хабаровска набережная города приготовила яркие праздничные мероприятия с концертами и шоу-программами, сообщает пресс-служба КНУП "Недвижимость". Они будут идти все выходные на стадионе им. Ленина. Их участниками станут жители и гости Дальневосточной столицы, которые искренне любят наш город и дорожат его историей.
26 мая в 14:30 на фонтанной площади набережной праздничную программу откроют пограничники. В этом году наши защитники Дальневосточных рубежей отмечают сразу две значимые даты: 100-летие образования пограничной службы РФ и юбилей Хабаровска. Специально к этим двум ярким юбилеям пограничники подготовили настоящую шоу-программу. Гости набережной увидят реконструкцию исторических событий, выступления корабельного состава, парашютное десантирование, демонстрацию рукопашного боя и много других интересных моментов. В этот день с 16:00 до 17:00 гостей набережной будут угощать ароматной армейской кашей.
Вечером 26 мая в 18:00 на сцене набережной будет играть духовой оркестр Хабаровского пограничного института ФСБ. А затем состоится выступление ансамбля «Песни и пляски» Пограничного Управления ФСБ России по
Хабаровскому и ЕАО. Творческие коллективы пограничной службы подготовили свои лучшие номера.
Ровно в 22 часа ночное небо над Амуром украсит праздничный фейерверк.
«На баржи уже завезено все необходимое оборудование, огненная феерия в небе над Хабаровском продлится 20 минут. В этом году увеличено количество залпов, и я приглашаю всех горожан полюбоваться каскадом разноцветных огней», - сказал Сергей Кравчук.
После окончания фейерверка работа общественного транспорта будет продлена, чтобы горожане смогли уехать домой.
Коллектив издательской компании «Золотой Рог» от всей души поздравляет жителей Хабаровска с юбилеем и желает дальнейшего процветания и развития!
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