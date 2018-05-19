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Резидент ТОР "Хабаровск" приступил к строительству логистического комплекса общей площадью 30 тыс. кв. м

Данный проект является одним из крупнейших на Дальнем Востоке за последние несколько лет. Концепция логистического комплекса была разработана международной консалтинговой компанией Knight Frank.

В ТОР «Хабаровск» на площадке «Авангард» группа компаний «ДА! Девелопмент» для резидента – компании «Хладокомбинат Хабаровский» - начала строительство логистического комплекса общей площадью 30 тыс. кв. м.. который будет состоять из двух стандартных складов класса А и одного мультитемпературного комплекса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Группа компаний "ДА! Девелопмент" реализует на территории Хабаровского края ряд новаторских проектов. Один из них – индустриальный парк "Авангард". В свое время высокая степень инфраструктурной обеспеченности и экологичность позволили привлечь в парк инвестора из Японии - компанию JGC Corporation. Компания уже три года реализует на территории проект современного тепличного комплекса с использованием голландских технологий, круглогодично поставляет потребителям края свежие овощи.

Юрий Чайка, первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов

Здание будет иметь полезную площадь более 10 тыс. кв. м., полезный объем хранения составит более 50 тыс. куб. м, диапазон температурного режима – от +5 ̊ С до -25 ̊ С.

Первый блок склада класса А площадью более 11 тыс. кв. м строится в собственность для группы компаний AP Trade. Второй блок склада класса “А” проектируемой площадью около 10 тыс. кв. м в настоящий момент предлагается на рынке, девелопер рассматривает как вариант строительства в формате built-to-suit на продажу, так и в долгосрочную аренду. Общая площадь логопарка «Авангард» составляет 47 га, его резиденты пользуются льготным режимом налогообложения.

Сейчас на площадке ведутся земляные работы, планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – начало 2019 года. 

«В проекте мы выполнили не только классические функции девелопера: провели предпроектные работы, проектирование, выбрали генподрядчика. Также мы структурировали, полностью сопроводили и утвердили схемы проектного финансирования обоих проектов. Оба объекта получили проектное финансирование двух банков по программе «6,5%». Нашим клиентам-инвесторам не потребовалось привлечения никакого залога в виде действующих объектов недвижимости. Нам понятна стратегия развития федерального ритейла в аспекте его прихода в дальневосточный регион. Хабаровск в этом смысле является стратегически наиболее выгодной локацией, выполняя роль транспортного узла всего Дальнего Востока, что делает его оптимальной локацией для размещения РЦ крупных сетей», - рассказал директор по работе с инвесторами ГК «ДА! Девелопмент» Даниил Мельников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: логистика  ТОР  строительство  Хабаровск 


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