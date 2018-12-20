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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровску нужен выставочный центр международного уровня
Систему всесторонней поддержки и развития бизнеса планируют создать в Хабаровском крае. О том, как это будет реализовано, рассказал глава региона Сергей Фургал на итоговой пресс-конференции.
Первым и главным шагом станет строительство нового делового центра международного уровня, который поможет в полной мере раскрыть торговый и инвестиционный потенциал региона. В его стенах будут проходить ярмарки, экспозиции, крупные бизнес-форумы как регионального, так и международного уровня. Для обмена достижениями в Хабаровск намерены приглашать передовые компании из Китая, Южной Кореи, Японии и других стран, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- ЭКСПО сегодня проводят во многих городах России. Хабаровску тоже необходима подобная выставка. Для ее организации мы планируем построить отдельный павильон. Земельный участок под него уже найден, это площадка в районе строящегося аэропорта. Расположение удачное, так как вскоре там развернется современный комплекс с гостиницами и инфраструктурой, - сообщил Сергей Фургал.
Еще одним новшеством, призванным существенно облегчить ведение бизнеса на территории края, будет открытие полностью автоматизированного колл-центра. Предприниматели получат возможность сообщить о любой проблеме. Информация будет проанализирована и передана в компетентное ведомство.
- В правительстве края формируется отдельная рабочая группа, которая будет заниматься поддержкой представителей малого и среднего бизнеса. Она будет рассматривать и обращения бизнесменов через колл-центр. Сегодня у многих возникают сложности с получением различных видов финансирования. Наши специалисты возьмут на себя роль консультантов. Они будут рассматривать предлагаемые проекты, затем оказывать поддержку в оформлении необходимых документов, а в дальнейшем, возможно, и сопровождать проекты, - подчеркнул губернатор.
Сергей Фургал также отметил, что немаловажным стимулирующим фактором станет продвижение начинающих бизнесменов. Власти готовы обсуждать любые смелые идеи, предлагаемые креативной частью бизнес-сообщества. Станет открытым путь для молодежи и в структуры власти. Для этого в Хабаровском крае уже сейчас разрабатывается система «социальных лифтов».
Автор фото - Вячеслав Реутов
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