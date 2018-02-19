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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 26 Февраля, 13:33 |
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Юрий Трутнев обратился к участникам Дальневосточного Медиафорума
Мероприятие, которое открылось 26 февраля в Хабаровске, объединило ведущих представителей медиаиндустрии страны и блогеров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По словам Юрия Трутнева, решением Президента Российской Федерации Владимира Путина развитие Дальнего Востока объявлено национальным приоритетом. Правительство выполняет поставленную Президентом задачу. 30 законов принято для того, чтобы инвестиционное пространство на Дальнем Востоке стало более привлекательным.
«Строятся сотни предприятий. С этого года мы начали возводить социальные объекты: больницы, школы, детские сады. Мы прекрасно понимаем, что находимся только в начале пути. А самое главное, что только усилиями правительства, министерств невозможно изменить ситуацию на огромной части РФ. Для этого нам нужна поддержка людей, их вера в то, что все получится. Без этого нам не обойтись. Мы ждем свежих идей и предложений, а также обратной связи о том, что получается, а что нет», - сказал Юрий Трутнев.
Напомним, на дискуссионных площадках Медиафорума будет обсуждаться концепция продвижения региона, результаты применения инструментов развития ДФО, новые каналы доставки контента. Для участников запланированы экскурсии на ведущие предприятия края, культурная программа и презентация проекта «Дальневосточная Медиашкола». Форум продлится два дня – 26 и 27 февраля.
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