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Экс-глава "Дальспецстроя" получил 12 лет колонии
Военный суд признал бывшего начальника "Дальспецстроя" Юрия Хризмана виновным в хищениях при строительстве космодрома "Восточный" и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и штраф в размере 1,5 миллионов рублей.
Остальные подсудимые также признаны виновными. Бывшего главбуха "Дальспецстроя" Владимира Ашихмина приговорили к семи годам колонии, бывшего спикера краевой Законодательной Думы к 6 годам и штрафу в размере 900 тысяч рублей, Михаила Хризмана осудили на 5,5 лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Все они будут отбывать срок в колонии общего режима.
Ущерб от преступных действий, по заключению следствия, составил 5 млрд рублей. Обвинение запросило для них длительные сроки заключения: от шести до 14 лет.
Процесс длится в закрытом режиме с 2016 года. Обвиняемые в своем последнем слове вину не признали и попросили суд оправдать их.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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