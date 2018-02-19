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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске открылся Дальневосточный медиафорум
В Хабаровске открылся Дальневосточный Медиафорум «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке».
В нем принимает участие более 1200 участников. В их числе – журналисты, блогеры, студенты, сотрудники пресс-служб, маркетологи, представители НКО и общественных объединений. В Хабаровск приехали гости из Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа и других регионов. В работе тематических площадок форума также участвуют известные в России эксперты в области медиаиндустрии.
Приветственный адрес участникам мероприятия направил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей КИРИЕНКО. «Дальневосточное журналистское сообщество традиционно играет весомую роль, как в деятельности Союза, так и в жизни региона в целом, поэтому уверен, что данный форум послужит стимулом для более активного вовлечения журналистов нового поколения в освещение событий в регионе, а также позволит обеспечить открытость органов власти и бизнес-сообщества для СМИ и общественности», - отметил Сергей Кириенко.
Форум открыла пленарная дискуссия, участие в которой приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьёв.
Напомним, форум проводится по инициативе Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке Правительства Хабаровского края. Юрий Трутнев направил с видеообращение участникам Дальневосточного Медиафорума.
«Строятся сотни предприятий. С этого года мы начали возводить социальные объекты: больницы, школы, детские сады. Мы прекрасно понимаем, что находимся только в начале пути. А самое главное, что только усилиями правительства, министерств невозможно изменить ситуацию на огромной части РФ. Для этого нам нужна поддержка людей, их вера в то, что все получится. Без этого нам не обойтись. Мы ждем свежих идей и предложений, а также обратной связи о том, что получается, а что нет», - сказал Юрий ТРУТНЕВ.
Работа форума продлится два дня - 26 и 27 февраля. На дискуссионных площадках речь пойдет о концепции продвижения региона, результатах применения инструментов развития ДФО, новых каналах доставки контента.
Несколько удивил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел ГУСЕВ. По его мнению, то, что сегодня происходит на Дальнем Востоке, поражает размахом. Однако о происходящем «совершенно не знают в Москве, и в этом проблема», считает мэтр журналистики.
Олег Кульгин.
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