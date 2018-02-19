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В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
Специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали в аэропорту Хабаровска львицу по клички «Кира». Она прибыла авиарейсом из Пензы без ветеринарно-сопроводительных документов. Как сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ведомства, "живой груз" задержан до предоставления документов. Возбуждено административное производство.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что четырехмесячную львицу транзитом везли через Хабаровск в город Зею Амурской области, где ее ждет частный владелец. В службе ветеринарии Амурской области зверь уже состоит на ветеринарном контроле.
Как отметили в ведомстве, Киру перевозили по всем правилам, в ящике с просверленными дырками, она чипирована по всем правилам, однако необходимых ветеринарных документов при ней не оказалось.
Сотрудники Россельхознадзора передали хищницу на ответственное хранение в Хабаровский цирк. Чтобы ее забрать, владелец должен предоставить "звериный паспорт" .
Олег Кульгин.
Фото Россельхознадзора.
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