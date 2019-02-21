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Правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций АО "Санаторий Уссури"
Правительство Хабаровского края по поручению губернатора Сергея Фургала приобрело 51,3% акций санатория "Уссури" у краевого объединения организаций профсоюзов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как сообщили в краевом министерстве имущественных отношений, первое собрание новых акционеров состоится уже через месяц, 28 марта. Какое учреждение открыть на месте бывшего санатория – станет одним из ключевых вопросов встречи.
- Сейчас в рамках социологического опроса мы определяемся, что будет находиться на месте приобретенного имущественного комплекса. Это может быть как современный центр для оказания услуг по лечению и реабилитации граждан, так и образовательный центр для детей. Кроме того, многие жители края хотели бы, чтобы на базе нового учреждения оказывались услуги для беременных. При этом стоимость этих услуг должна быть доступной. Мы сейчас стараемся быстрее завершить все процедуры по приобретению акций, чтобы приступить к реализации нового проекта, - сообщил и.о. министра имущественных отношений Олег Ожегов.
Свои варианты жители края могут предлагать в социальных сетях – в официальном аккаунте губернатора Хабаровского края в «Инстаграм» или проголосовать на официальной странице правительства Хабаровского края «ВКонтакте».
В министерстве имущественных отношений края также отметили, что с приобретением имущественного комплекса краевые власти приобретают и долг по зарплатам перед бывшими сотрудниками санатория «Уссури». Он сейчас составляет порядка 12 млн рублей. Средства для погашения долга заложены в краевом бюджете.
Менять форму собственности для управления новым учреждением в правительстве края не намерены, так как это позволит привлечь дополнительное финансирование для реализации нового проекта. Правительство Хабаровского края выступит гарантом для инвесторов.
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