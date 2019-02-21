Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 26 Февраля, 21:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.62 р.
1 EUR 74.49 р.
100 JPY 59.21 р.
10 CNY 97.99 р.
Тема номера
Почувствуйте розницу
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2019

Регион сегодня
26.02 |
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске
26.02 |
ВТБ развивает сотрудничество с группой KGK
26.02 |
Правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций АО "Санаторий Уссури"
26.02 |
Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
26.02 |
IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы" стартует на Сахалине
статьи раздела
Персона
21 Февраля 2019, 12:07
"Когда на тебя охотятся, как на дикое животное, вот такие моменты просто так не проходят" Бизнесмен Игорь Дульнев о том, что пережил в жизни, узнал о бизнесе и увидел в людях
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 13:00
Александр ЛОГИНОВ: Мы реализуем каждый проект как комплексную задачу в сфере опережающего развития региона Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей.
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Февраля 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций АО "Санаторий Уссури"

Номинальная стоимость составила 40,9 млн рублей. Еще 15% акций 125 акционеров готовы передать в краевую собственность на безвозмездной основе

Правительство Хабаровского края по поручению губернатора Сергея Фургала приобрело 51,3% акций санатория "Уссури" у краевого объединения организаций профсоюзов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Как сообщили в краевом министерстве имущественных отношений, первое собрание новых акционеров состоится уже через месяц, 28 марта. Какое учреждение открыть на месте бывшего санатория – станет одним из ключевых вопросов встречи.

- Сейчас в рамках социологического опроса мы определяемся, что будет находиться на месте приобретенного имущественного комплекса. Это может быть как современный центр для оказания услуг по лечению и реабилитации граждан, так и образовательный центр для детей. Кроме того, многие жители края хотели бы, чтобы на базе нового учреждения оказывались услуги для беременных. При этом стоимость этих услуг должна быть доступной. Мы сейчас стараемся быстрее завершить все процедуры по приобретению акций, чтобы приступить к реализации нового проекта, - сообщил и.о. министра имущественных отношений Олег Ожегов.

Свои варианты жители края могут предлагать в социальных сетях – в официальном аккаунте губернатора Хабаровского края в «Инстаграм» или проголосовать на официальной странице правительства Хабаровского края «ВКонтакте».

В министерстве имущественных отношений края также отметили, что с приобретением имущественного комплекса краевые власти приобретают и долг по зарплатам перед бывшими сотрудниками санатория «Уссури». Он сейчас составляет порядка 12 млн рублей. Средства для погашения долга заложены в краевом бюджете.

Менять форму собственности для управления новым учреждением в правительстве края не намерены, так как это позволит привлечь дополнительное финансирование для реализации нового проекта. Правительство Хабаровского края выступит гарантом для инвесторов. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Хабаровский край  Санаторий Уссури 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика