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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске
Губернатор Сергей Фургал принял участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) по программе "Газпром – детям".
Новое спортивное сооружение появилось в микрорайоне «Ореховая сопка», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Современный физкультурно-оздоровительный комплекс - подарок не только для спортсменов, но и всех жителей микрорайона. Эта территория динамично развивается. В прошлом году здесь открылась современная школа. Скоро появится новый детский сад. Здесь мы планируем активно развивать жилищное строительство, реализовывать социальные проекты для наших молодых семей. И без спортивных объектов тут не обойтись, - сказал Сергей Фургал.
Комплекс смогут посещать не только юные спортсмены, но и все желающие. Организована продажа абонементов в спортивный зал, бассейн.
Губернатор отметил, что в развитии спортивной инфраструктуры региону активно помогает компания «Газпром». С 2014 года в крае успешно реализуется инвестиционная программа «Газпром-детям». В ее рамках во всех муниципальных районах появилось 48 открытых многофункциональных площадок. В ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре по программе начнется строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовым полем.
Напомним, что аналогичный ФОК открыт в Комсомольске-на-Амуре. Еще один объект строится в поселке Переяславка района имени Лазо.
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