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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сотрудница Хабаровской генерации завоевала Гран-при на фестивале "Серебряная корюшка"
Фестиваль подледного лова «Серебряная корюшка» ежегодно проводится в Советско-Гаванском районе. Конкурс собирает около 1500 участников - жителей края, а также гостей из других регионов и стран. Сотрудники Майской ГРЭС постоянные участники события. Титул «Мисс Серебряная корюшка-2018» работница станции завоевала впервые.
- Программа конкурса включала дефиле в оригинальном костюме, исполнение частушек, чтение авторского стихотворения, скороговорки на тему рыбной ловли, - рассказывает Людмила Смокталь. – Но, поскольку соревновались настоящие дальневосточницы, были испытания и посерьезней - стрельба из пневматической винтовки, стрельба из лука, метание на дальность мороженой корюшки весом около 5 кг.
Набрав по итогам всех этапов наибольшее количество баллов, Людмила Смокталь обошла соперниц, представлявших крупнейшие предприятия района.
Фестиваль «Серебряная корюшка» проводится 13-й раз. В марте 2018 года он был назван лучшим гастрономическим событием России по версии аналитического агентства ТурСтат. Главным блюдом фестиваля считается уха. В программу фестиваля также входят конкурсы рыбаков и бурильщиков льда, конкурс по приготовлению рыбных блюд, творческий конкурс команд болельщиков, мини-чемпионат по футболу на льду и другие.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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