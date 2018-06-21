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Концепцию развития острова Большой Уссурийский утвердят до конца года
В Правительстве Хабаровского края обсудили концепцию развития Большого Уссурийского острова. Рабочую встречу с руководителями профильных краевых министерств провел заместитель министра природных ресурсов и экологии России Семен Леви. Особое внимание было уделено вопросам гидрозащиты территории острова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.
Как отметил заместитель Председателя Правительства края – министр инвестиционной и земельно-имущественной политики края Юрий Чайка, защита от наводнений является одним из гарантов инвестиционной привлекательности Большого Уссурийского.
«Для этого необходимо определиться с самой системой гидротехнической защиты острова. Ведь после наводнения 2013 года требования и подходы к этому сильно изменились. Есть различные варианты по типу, расположению, финансированию и очередности строительства дамб. Чтобы определиться, нужно заказывать серьезное исследование в проектном институте, который изучит состояние грунта, назовет технические параметры будущих сооружений», - рассказал Юрий Чайка.
Министр подчеркнул, что одной из главных проблем является почти полное отсутствие жителей на российской части острова, в то время как система строительства гидротехнических сооружений в России направлена именно на защиту населения. Возможности возведения дамб на незаселенных территориях также стали предметом обсуждения участников совещания.
«Строительство гидрозащиты планируется вести на основе государственно-частного партнерства. При этом очень важно создать эффективный механизм возврата инвестиций, - отметил Юрий Чайка. – Впрочем, один из вариантов быстрого входа в проект развития острова, который сегодня также рассматривается, предполагает не строительство гидротехнических сооружений, а намыв территорий под конкретные инвестпроекты».
Как сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви, в ближайшее время концепция развития Большого Уссурийского острова вновь будет рассмотрена на федеральном уровне. Утвердить проект планируется уже до конца этого года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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