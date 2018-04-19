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Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
Филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» впервые провел федеральную благотворительную экологическую акцию «оБЕРЕГАй». Энергетики очистили от мусора прибрежные участки реки Амур в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
В краевом центре работники Хабаровской ТЭЦ-1 в течение двух дней расчистили 150-метровый участок городской прибрежной полосы Амура – одно из любимых у хабаровчан мест неорганизованного отдыха. В акции «оБЕРЕГАй» приняли участие 20 работников ТЭЦ-1, которые собрали более 60-ти 120-литровых мешков мусора.
Экологическую эстафету хабаровчан подхватили коллеги из Комсомольской ТЭЦ-2. Около трех десятков добровольцев, среди которых активисты совета молодежи и совет ветеранов станции, собрали мусор на береговой линии протяженностью около 1 км, упаковав его в 32 мешка.
«Мы планируем стать постоянными участниками акции «оБЕРЕГАй» и по возможности проводить ее дважды в год в рамках городских субботников», - прокомментировал мероприятие председатель Совета молодежи Комсомольской ТЭЦ-2 Андрей Бастрыкин. – Кроме того, хотим обратиться к коллективам других промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре, в территории которых входят прибрежные участки реки Амур и призвать их присоединиться к экологической акции».
Федеральная благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй» проходит в регионах присутствия Группы РусГидро: в Поволжье и Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке. Впервые она была проведена на Нижегородской ГЭС летом 2005 года. На Дальнем Востоке акция впервые прошла в 2007 г. В 2017 году «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Хабаровская теплосетевая компания») впервые провела экоакцию в Хабаровске на территории бывшего пляжа завода «Дальдизель».
Мероприятие направлено на формирование социальной активности и экологического мировоззрения, навыков бережного отношения к окружающей среде, интереса и любви к природе. Результатами проведения экологической акции являются чистые берега рек, более 1890 тонн вывезенного мусора, благоустройство пляжей и набережных при участии более 38 тысяч детей, подростков и взрослых по всей России. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте.
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