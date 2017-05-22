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В Хабаровске намерены достроить дома "Дальспецстроя" для маневренного жилфонда
В Министерстве строительства Хабаровского края прорабатываются варианты использования недостроенных «Дальспецстроем» многоэтажек в Хабаровске. В частности, рассматривается возможность передать дома в муниципальную или краевую собственность, затем достроить и использовать в качестве маневренного жилфонда. Об этом рассказал министр строительства региона Константин Пепеляев на расширенном заседании краевого правительства. По его словам, конкретные предложения в Минстрое будут сформированы к концу июня.
Уход с рынка «Дальспецстроя» стал одной из главных причин падения уровня ввода жилья в регионе: в 2016 году он снизился почти на 19% к предыдущему году. Из запланированных 13 объектов общей площадью 163,5 тыс. кв. метров этот застройщик ввел только четыре дома общей площадью 50 тыс. кв. метров.
«Сегодня ситуация в отрасли выравнивается, и на конец года мы планируем выйти на показатель в 420 тыс. кв. метров», - отметил Константин Пепеляев.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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