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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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Вячеслав Шпорт: мы строим работу с бизнесом по принципу "одного окна"
Хабаровский край вошел в ТОП-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата и занял 18-е место из 85. По мнению главы региона Вячеслава Шпорта на базе краевого правительства удалось сформировать штаб делового климата и инвестиций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы создали команду, которая понимает что движет экономикой. Отмечу, что в проводимой нами работе очень важное место занимает налаживание обратной связи с бизнесом. Я возглавляю совет по предпринимательству, и мы регулярно проводим заседания, причем выездные. Приезжаем в муниципалитет и там бизнесмены нам рассказывают насколько эффективно работают инструменты поддержки. По итогам одного из таких совещаний я расформировал целый блок одной из финансовых структур», - заявил губернатор Хабаровского края.
Кроме того, сегодня в Хабаровске запущен пилотный проект – теперь бизнесмен может получить по аукциону участок земли, который уже стоит на кадастровом учете.
«Раньше надо было сначала получить по аукциону участок, а потом пройти еще ряд процедур по его регистрации. Теперь же мы стараемся строить работу по принципу «одного окна». В каждом районе МФЦ, мы создали «одно окно» куда вошли и наши региональные структуры и федеральные органы исполнительной власти», - отметил он.
Фото: фотобанк ПМЭФ.
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