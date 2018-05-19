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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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В Международном фестивале духовых оркестров "Амурские волны" в Хабаровске принимают участие 600 музыкантов
В Хабаровск уже приехали коллективы-участники. Они выступят в СЗК «Платинум Арена», а также примут участие в театрализованном шествии, посвященному 160-летию города. Всего с 25 мая по 3 июня на разных площадках будет дано порядка 17 концертов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В этом году в «Амурских волнах» принимают участие 14 коллективов, это более 600 человек. В их числе зарубежные гости из Монголии и Казахстана и стран Евросоюза. Кроме того, свое мастерство продемонстрируют военные музыканты из Москвы, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Барнаула и Санкт-Петербурга. По словам организаторов мероприятия, участники всегда особо отмечают теплый прием и отзывчивость зрителей.
Особенностью этого фестиваля станет конкурс детских духовых оркестров. В нем примут участие девять коллективов из Хабаровского, Приморского краев, а также Еврейской автономии. Всего более 200 юных музыкантов.
«Фестиваль, который начал Валерий Халилов, сегодня имеет продолжение. Самое главное, в этом году организован этот конкурс. Конечно, мы отметим лучших и отправим их на очередной конкурс. Но самое главное, думаю, для этих ребят – выступать на одной сцене с первоклассными музыкантами. Ведь у них будет возможность научиться новому, пообщаться с профессионалами», - отметил заместитель Председателя Правительства края – министр культуры Александр Федосов.
Детские коллективы посетят мастер-классы музыкантов оркестра Минобороны России и исполнят «Пусть всегда будет солнце» в составе сводного военного оркестра фестиваля. Дадут концерты 1 июня в зоосаде и парковой зоне стадиона Ленина у памятника Петру и Февронии.
27 мая состоится марш-парад духовых оркестров по ул. Муравьева-Амурского, который продолжится пятичасовым концертом на комсомольской площади. А 30 и 31 мая состоятся представления на площади Славы, которые завершатся праздничным фейерверком. Итогом станет дефиле-представление военных оркестров, запланированное на 2 июня в «Платинум Арене».
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