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В Хабаровском крае "наели" рекорд России по самому массовому угощению ухой
Пятнадцать поваров в течение семи часов колдовали над огромным блюдом. Уху разливали 15 поваров-студентов и 15 волонтеров, обслуживая по 60 человек в минуту. Блюдо готовилось по рецепту губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который участвовал в приготовлении ухи и раздал первые 10 порций дегустаторам, выбранных по итогам конкурса в социальных сетях.
Рекорд на месте зафиксировал редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов, вручивший диплом об установлении рекорда губернатору края Вячеславу Шпорту.
«Теперь мы смело можем говорить, что в Хабаровском крае умеют не только строить самолеты, но и варить уху!» - отметил глава региона.
«Меня поразило не только количество произведенной ухи, а также число людей, которые ее дегустировали, но и сама организация мероприятия - как четко и красиво все было сделано», - подчеркнул Алексей Свистунов.
Приготовление «Амурской ухи» по рецепту губернатора стало центральным событием двухдневной выставки - ярмарки «Наш выбор 27», которая состоялась в Хабаровске 24 – 25 июня. В ней приняли участие ведущие производители пищевой продукции региона, имеющие краевой знак качества «Наш выбор 27», и рестораторы края.
На территории стадиона имени Ленина, где проходила ярмарка, работало 11 так называемых креативных зон. Среди них: «Амурская уха», «Местные производители», «Контактный зоопарк», зона для пап, зона здорового образа жизни, мастер-классы и другие.
В ожидании губернаторской ухи, торговые точки выставки-ярмарки стали самым популярным местом среди гостей мероприятия. К тому же, приобрести продукты питания здесь можно было по оптовым ценам. В числе первых ярмарку «Наш выбор 27» посетили сотрудники харбинской радиовещательной и телевизионной станции. Их заинтересовали изделия нанайских мастеров из Сикачи-Аляна – национальные обереги и украшения, а также вышитые тапочки. Продюсер телеканала «Жизнь» Хо Син приобрел несколько изделий и предложил нанайским мастерам сотрудничество.
«Сегодня мы становимся свидетелями исторического события - возрождения Приамурской выставки, которая впервые прошла в Хабаровске в 1913 году. Тогда генерал-губернатор Николай Гондатти совершил настоящую ярмарочную революцию, собрав на дальневосточной земле лучших представителей торговли, передовые достижения того времени. Настало время возрождать традиции. Сегодня у Хабаровского края есть все основания не только повторить, но и приумножить успех Приамурской выставки прошлого века. Чтобы продемонстрировать наши передовые достижения, на набережной Амура представлена продукция лучших производителей товаров края, фермеров, предприятий общественного питания и рестораторов», - сказал, открывая выставку – ярмарку, заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора и правительства края Аркадий Мкртычев.
В течение двух дней выставку – ярмарку посетило свыше 100 тысяч жителей и гостей дальневосточной столицы. Для них были организованы конкурсы, розыгрыши, концертная программа.
Напомним, в Хабаровском крае планировалось установить сразу два рекорда – книг России и Гиннеса. О том, стал ли регион обладателем мирового достижения, станет известно позже. Но однозначно побит прежний рекорд России, который принадлежал селу Устье Усть-Кубинского района Вологодской области. Там 10 июля 2010 года сварили 2995 литров ухи.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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