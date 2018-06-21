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В Хабаровском крае "наели" рекорд России по самому массовому угощению ухой

В Хабаровске установлен рекорд России в номинации "Самое массовое угощение ухой". Ее приготовлено 3 тысячи 750 литров, роздано жителям и гостям дальневосточной столицы 15 тысяч порций. Для этого потребовалось около двух тонн рыбы, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Пятнадцать поваров в течение семи часов колдовали над огромным блюдом. Уху разливали 15 поваров-студентов и 15 волонтеров, обслуживая по 60 человек в минуту. Блюдо готовилось по рецепту губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который участвовал в приготовлении ухи и раздал первые 10 порций дегустаторам, выбранных по итогам конкурса в социальных сетях. 

Рекорд на месте зафиксировал редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов, вручивший диплом об установлении рекорда губернатору края Вячеславу Шпорту.

 «Теперь мы смело можем говорить, что в Хабаровском крае умеют не только строить самолеты, но и варить уху!» - отметил глава региона.

«Меня поразило не только количество произведенной ухи, а также число людей, которые ее дегустировали, но и сама организация мероприятия - как четко и  красиво все было сделано», - подчеркнул Алексей Свистунов.

Приготовление «Амурской ухи» по рецепту губернатора стало центральным событием двухдневной выставки - ярмарки «Наш выбор 27», которая состоялась в Хабаровске 24 – 25 июня. В ней приняли участие ведущие производители пищевой продукции региона, имеющие краевой знак качества «Наш выбор 27», и рестораторы края.

На территории стадиона имени Ленина, где проходила ярмарка, работало 11 так называемых креативных зон. Среди них: «Амурская уха», «Местные производители», «Контактный зоопарк», зона для пап, зона здорового образа жизни, мастер-классы и другие.

В ожидании губернаторской ухи, торговые точки выставки-ярмарки стали самым популярным местом среди гостей мероприятия. К тому же, приобрести продукты питания здесь можно было по оптовым ценам. В числе первых ярмарку «Наш выбор 27» посетили сотрудники харбинской радиовещательной и телевизионной станции. Их заинтересовали изделия нанайских мастеров из Сикачи-Аляна  – национальные обереги и украшения, а также вышитые тапочки. Продюсер телеканала «Жизнь» Хо Син приобрел несколько изделий и предложил нанайским мастерам сотрудничество.

«Сегодня мы становимся свидетелями исторического события - возрождения Приамурской выставки, которая впервые прошла в Хабаровске в 1913 году. Тогда генерал-губернатор Николай Гондатти совершил настоящую ярмарочную революцию, собрав на дальневосточной земле лучших представителей торговли, передовые достижения того времени. Настало время возрождать традиции. Сегодня у Хабаровского края есть все основания не только повторить, но и приумножить успех Приамурской выставки прошлого века. Чтобы продемонстрировать наши передовые достижения, на набережной Амура представлена продукция лучших производителей товаров края, фермеров, предприятий общественного питания и рестораторов»,  - сказал, открывая выставку – ярмарку,  заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора и правительства края Аркадий Мкртычев.

В течение двух дней выставку – ярмарку посетило свыше 100 тысяч жителей и гостей дальневосточной столицы. Для них были организованы конкурсы, розыгрыши, концертная программа.

Напомним, в Хабаровском крае планировалось установить сразу два рекорда – книг России и Гиннеса. О том, стал ли регион обладателем мирового достижения, станет известно позже.  Но однозначно побит прежний рекорд России, который  принадлежал селу Устье Усть-Кубинского района Вологодской области. Там 10 июля 2010 года сварили 2995 литров ухи.

Фото Вячеслава Реутова.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 




 

 

 

Теги: рекорд  туризм  уха 


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